تتزايد قدرات مجرمي الإنترنت مع ظهور إستراتيجيات إيداع الأموال أو التسبب في الفوضى

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- بالرغم من أن الأساليب المثبَّتة والحقيقية مثل التصيُّد الاحتيالي والبرامج الضارة لا تزال قائمة، إلا أن هناك دائمًا طرق جديدة يجب الانتباه إليها في مجال الأمن السيبراني. تتضمَّن Data Breach Industry Forecast Experian السنوية الحادية عشرة ستة تنبؤات لعام 2024 تصوب عدساتها العالمية على التحركات الذكية التي من المحتمل أن يقوم بها مجرمو الإنترنت من قريب وبعيد لاختراق المؤسسات وجني المكافآت.
وفي الوقت الذي تمكَّنت فيه العناصر السيئة من تحقيق "نجاحات" على مدار عام 2023، فقد نشهد ظهور ما يلي لزعزعة المشهد السيبراني بشكل أكبر هذا العام:
الدرجات الست للانفصال: ليس هناك ما يدعو للشك في أن انتهاكات البيانات التابعة لجهات خارجية قد تصدرت عناوين الأخبار. وإزاء العمل على جمع البيانات وتخزينها وتداولها، هناك الكثير من الشركاء في سلسلة التوريد الذين يمكن استهدافهم. نتوقَّع حدوث هجمات على الأنظمة ذات الأربع أو الخمس أو الست درجات من المصدر الأصلي حيث يقوم المورِّدون بالاستعانة بمصادر خارجية للتعامل مع البيانات والحلول التقنية وإسنادها لخبير آخر وما إلى ذلك. رويدًا رويدًا، يصبح القليل كثيرًا: عند محاولة تحقيق هدف معيَّن، يتضح جليًا إن اتخاذ خطوات صغيرة يمكن أن يُحدِث نتائج كبيرة. يمكن للمخترقين تطبيق نفس القاعدة. قد تلجأ العناصر السيئة في مواقف معيَّنة إلى التلاعب أو تغيير أجزاء صغيرة من البيانات للحفاظ على سرية الأمور مثل تغيير سعر العملة أو تعديل إحداثيات النقل، ممَّا يحدِث تأثيرًا كبيرًا بدلاً من اتخاذ خطوات جذرية ومحاولة جني مكافآت فورية كما هو الحال مع برامج الفدية. عدم التطفل: من المعروف جيدًا وعلى نطاق واسع من هم العناصر الفاعلة الرئيسية على مستوى العالم التي ترعى مثل هذه الهجمات، وقد ينضم بلد جديد في جنوب آسيا إلى الساحة الدولية مع عدد كبير من المهندسين والمبرمجين. في ظل الأخبار المتداولة إنه كان في اللعبة يركز على الهجمات الإلكترونية إقليميًا بسبب التوترات السياسية، فقد يوسع هذا البلد أنظاره في المستقبل. لا، ليست الطبيعة الأم!: البلوتونيوم والتيربيوم ورقائق السيليكون - هذه المواد الأرضية النادرة التي تشكل ركائز تصنيع الأجهزة اليوم أصبحت بسرعة الموارد الأكثر طلبًا على هذا الكوكب. ويمكن أن يؤدي تعطيل سلسلة التوريد التي يصاحبها بعض التوترات بالفعل إلى تدويم الصناعة (والاقتصاد الذي يعتمد على هذه المواد). وهذا الأمر يُعدَّ فرصة مثيرة للاهتمام للمخترقين الذين يتطلعون إلى إحداث نوع من أنواع الاضطرابات، أو الدول القومية التي ترغب في محاصرة السوق أو تعطيل اقتصاد العدو. تأثير الوجه المرعب: على غرار ما تقوم به عصابات المخدرات، تُشكِّل مجموعات القرصنة الإلكترونية منظمات متطورة حيث أن الانضمام إلى العناصر التي تشبهها في الأفكار يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق. ويمتد هذا النهج على مستوى العالم حيث من المحتمل أن تساعد الدول بعضها البعض على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. سيظهر المزيد من المخترقين في عالم التجارة، وفرق عمل تتطلع إلى توسيع احتكاراتها، وتحالفات الحرب السيبرانية. تحقيق النصر من الداخل: قد نشهد في عام 2024 العناصر السيئة المتخصَّصة في التهديد دون حساب تستهدف المزيد من الشركات الخاضعة للتداول علنًا للحصول على رؤى لخداع سوق الأسهم أو التخطيط لهجماتها وبيع مخزونها قبل أن تنخفض القيمة. وبدلاً من أن تقوم العناصر السيئة المتخصَّصة في التهديد باختراق نظام إحدى المؤسسات والعبث سرًا بالبيانات المسروقة، يمكنها الاستفادة من استخراج البيانات ومواهبها على مرأى من الجميع كمستثمرين عاديين.
"يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر" حسبما صرَّح Michael Bruemmer، نائب الرئيس، القسم المعني Global Data Breach Resolution في Experian. "يعملون على الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ويطبقون مواهبهم بطرق مختلفة لتحقيق إستراتيجيتهم وتصدر المشهد. ويجب على المؤسسات ألا تغض أنظارها عن أقل الأزمات المتعلقة بالأمان وأن تكون أكثر وعيًا بالمصالح العالمية التي قد تجعلها هدفًا."
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ومن جانبه أضاف Jim Steven، رئيس خدمات الاستجابة للأزمات والبيانات بالقسم المعني بالقرارات الخاصة بانتهاكات البيانات العالمية في Experian في المملكة المتحدة: "اليوم، يمكن لمرتكبي الجرائم أن يتوافدوا من أي مكان في العالم ويجلبوا معهم موارد وخبرات قوية". "هناك العديد من العصابات الإجرامية العالمية والعمليات المدعومة من الدول، ومن ثمَّ، تحتاج الشركات إلى ضخ استثمارات في أساليب الوقاية والاستجابة المتطورة لحماية نفسها."
يوفر القسم المعني بالقرارات الخاصة بانتهاكات البيانات العالمية في Experian موارد دولية للشركات التي تعرَّضت لحادث أمني وتشمل الخدمات IdentityWorksSM Global ومراكز الاتصال متعددة اللغات والإشعارات التي تغطي أكثر من 100 بلد. كما قامت شركة Experian مؤخرًا بتوسيع قدراتها لتشمل اليابان وتايوان وتايلاند.
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نبذة عن شركة Experian
تُعدَّ شركة Experian شركة عالميّة رائدة لخدمات المعلومات العالميّة. وخلال اللحظات المهمّة في الحياة – بدءاً من شراء منزل أو سيارة، ووصولاً إلى إرسال أطفالكم إلى الجامعة، وتوسيع الأعمال عبر التواصل مع مجموعة جديدة من العملاء – فإننا نُمكّن المستهلكين وعملائنا من إدارة بياناتهم بثقة. ونساعد الأفراد على اكتساب السيطرة الماليّة والوصول إلى الخدمات الماليّة، ونساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحقيق الازدهار، ونمد يد العون للمقرضين لمنح القروض بمسؤوليّة أكبر والمؤسسات لمنع تزوير الهويّة والجرائم.
لدينا 22,000 موظف يعملون في 32 بلدًا، ونستثمر كلّ يوم في تقنيّات جديدة، وفي أشخاص موهوبين، وفي الابتكارات لمساعدة جميع عملائنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا، والشركة مُدرجة في سوق لندن للأوراق المالية (EXPN) وتُشكِّل أحد مكونات مؤشر FTSE 100.
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