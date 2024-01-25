تتزايد قدرات مجرمي الإنترنت مع ظهور إستراتيجيات إيداع الأموال أو التسبب في الفوضى

(BUSINESS WIRE )-- بالرغم من أن الأساليب المثبَّتة والحقيقية مثل التصيُّد الاحتيالي والبرامج الضارة لا تزال قائمة، إلا أن هناك دائمًا طرق جديدة يجب الانتباه إليها في مجال الأمن السيبراني. تتضمَّن Data Breach Industry Forecast Experian السنوية الحادية عشرة ستة تنبؤات لعام 2024 تصوب عدساتها العالمية على التحركات الذكية التي من المحتمل أن يقوم بها مجرمو الإنترنت من قريب وبعيد لاختراق المؤسسات وجني المكافآت.

وفي الوقت الذي تمكَّنت فيه العناصر السيئة من تحقيق "نجاحات" على مدار عام 2023، فقد نشهد ظهور ما يلي لزعزعة المشهد السيبراني بشكل أكبر هذا العام:



الدرجات الست للانفصال: ليس هناك ما يدعو للشك في أن انتهاكات البيانات التابعة لجهات خارجية قد تصدرت عناوين الأخبار. وإزاء العمل على جمع البيانات وتخزينها وتداولها، هناك الكثير من الشركاء في سلسلة التوريد الذين يمكن استهدافهم. نتوقَّع حدوث هجمات على الأنظمة ذات الأربع أو الخمس أو الست درجات من المصدر الأصلي حيث يقوم المورِّدون بالاستعانة بمصادر خارجية للتعامل مع البيانات والحلول التقنية وإسنادها لخبير آخر وما إلى ذلك.

رويدًا رويدًا، يصبح القليل كثيرًا: عند محاولة تحقيق هدف معيَّن، يتضح جليًا إن اتخاذ خطوات صغيرة يمكن أن يُحدِث نتائج كبيرة. يمكن للمخترقين تطبيق نفس القاعدة. قد تلجأ العناصر السيئة في مواقف معيَّنة إلى التلاعب أو تغيير أجزاء صغيرة من البيانات للحفاظ على سرية الأمور مثل تغيير سعر العملة أو تعديل إحداثيات النقل، ممَّا يحدِث تأثيرًا كبيرًا بدلاً من اتخاذ خطوات جذرية ومحاولة جني مكافآت فورية كما هو الحال مع برامج الفدية.

عدم التطفل: من المعروف جيدًا وعلى نطاق واسع من هم العناصر الفاعلة الرئيسية على مستوى العالم التي ترعى مثل هذه الهجمات، وقد ينضم بلد جديد في جنوب آسيا إلى الساحة الدولية مع عدد كبير من المهندسين والمبرمجين. في ظل الأخبار المتداولة إنه كان في اللعبة يركز على الهجمات الإلكترونية إقليميًا بسبب التوترات السياسية، فقد يوسع هذا البلد أنظاره في المستقبل.

لا، ليست الطبيعة الأم!: البلوتونيوم والتيربيوم ورقائق السيليكون - هذه المواد الأرضية النادرة التي تشكل ركائز تصنيع الأجهزة اليوم أصبحت بسرعة الموارد الأكثر طلبًا على هذا الكوكب. ويمكن أن يؤدي تعطيل سلسلة التوريد التي يصاحبها بعض التوترات بالفعل إلى تدويم الصناعة (والاقتصاد الذي يعتمد على هذه المواد). وهذا الأمر يُعدَّ فرصة مثيرة للاهتمام للمخترقين الذين يتطلعون إلى إحداث نوع من أنواع الاضطرابات، أو الدول القومية التي ترغب في محاصرة السوق أو تعطيل اقتصاد العدو.

تأثير الوجه المرعب: على غرار ما تقوم به عصابات المخدرات، تُشكِّل مجموعات القرصنة الإلكترونية منظمات متطورة حيث أن الانضمام إلى العناصر التي تشبهها في الأفكار يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق. ويمتد هذا النهج على مستوى العالم حيث من المحتمل أن تساعد الدول بعضها البعض على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. سيظهر المزيد من المخترقين في عالم التجارة، وفرق عمل تتطلع إلى توسيع احتكاراتها، وتحالفات الحرب السيبرانية. تحقيق النصر من الداخل: قد نشهد في عام 2024 العناصر السيئة المتخصَّصة في التهديد دون حساب تستهدف المزيد من الشركات الخاضعة للتداول علنًا للحصول على رؤى لخداع سوق الأسهم أو التخطيط لهجماتها وبيع مخزونها قبل أن تنخفض القيمة. وبدلاً من أن تقوم العناصر السيئة المتخصَّصة في التهديد باختراق نظام إحدى المؤسسات والعبث سرًا بالبيانات المسروقة، يمكنها الاستفادة من استخراج البيانات ومواهبها على مرأى من الجميع كمستثمرين عاديين.

"يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر" حسبما صرَّح Michael Bruemmer، نائب الرئيس، القسم المعني Global Data Breach Resolution في Experian. "يعملون على الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ويطبقون مواهبهم بطرق مختلفة لتحقيق إستراتيجيتهم وتصدر المشهد. ويجب على المؤسسات ألا تغض أنظارها عن أقل الأزمات المتعلقة بالأمان وأن تكون أكثر وعيًا بالمصالح العالمية التي قد تجعلها هدفًا."

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ومن جانبه أضاف Jim Steven، رئيس خدمات الاستجابة للأزمات والبيانات بالقسم المعني بالقرارات الخاصة بانتهاكات البيانات العالمية في Experian في المملكة المتحدة: "اليوم، يمكن لمرتكبي الجرائم أن يتوافدوا من أي مكان في العالم ويجلبوا معهم موارد وخبرات قوية". "هناك العديد من العصابات الإجرامية العالمية والعمليات المدعومة من الدول، ومن ثمَّ، تحتاج الشركات إلى ضخ استثمارات في أساليب الوقاية والاستجابة المتطورة لحماية نفسها."

يوفر القسم المعني بالقرارات الخاصة بانتهاكات البيانات العالمية في Experian موارد دولية للشركات التي تعرَّضت لحادث أمني وتشمل الخدمات IdentityWorksSM Global ومراكز الاتصال متعددة اللغات والإشعارات التي تغطي أكثر من 100 بلد. كما قامت شركة Experian مؤخرًا بتوسيع قدراتها لتشمل اليابان وتايوان وتايلاند.

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نبذة عن شركة Experian

تُعدَّ شركة Experian شركة عالميّة رائدة لخدمات المعلومات العالميّة. وخلال اللحظات المهمّة في الحياة – بدءاً من شراء منزل أو سيارة، ووصولاً إلى إرسال أطفالكم إلى الجامعة، وتوسيع الأعمال عبر التواصل مع مجموعة جديدة من العملاء – فإننا نُمكّن المستهلكين وعملائنا من إدارة بياناتهم بثقة. ونساعد الأفراد على اكتساب السيطرة الماليّة والوصول إلى الخدمات الماليّة، ونساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحقيق الازدهار، ونمد يد العون للمقرضين لمنح القروض بمسؤوليّة أكبر والمؤسسات لمنع تزوير الهويّة والجرائم.

لدينا 22,000 موظف يعملون في 32 بلدًا، ونستثمر كلّ يوم في تقنيّات جديدة، وفي أشخاص موهوبين، وفي الابتكارات لمساعدة جميع عملائنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا، والشركة مُدرجة في سوق لندن للأوراق المالية (EXPN) وتُشكِّل أحد مكونات مؤشر FTSE 100.

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