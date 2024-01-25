التزام إل جي بالابتكار يُكرّم بالعديد من الجوائز في معرض CES 2024

MENAFN - AETOSWire) في معرض CES® لهذا العام، حازت شركة إل جي للإلكترونيات (LG) على أكثر من 200 جائزة وتكريم لمجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات في فئات الأجهزة المنزلية، الترفيه المنزلي وB2B.

قاد تلفزيون LG SIGNATURE OLED T والذي هو أول تلفزيون 4K شفاف ولاسلكي في العالم الطريق بعدد لا يحصى من التكريمات كأفضل تلفزيون و الأفضل في المعرض من مجموعة واسعة من وسائل الإعلام.

مع سمعة إل جي كالرائد العالمي في تكنولوجيا OLED، تواصل الشركة تأكيد هيمنتها في CES، حيث حصلت على أعلى الجوائز والتقديرات الصناعية لأحدث تشكيلات تلفزيونات OLED الخاصة بها بما في ذلك LG SIGNATURE OLED T المذكورة وتلفزيونات LG OLED evo M4، G4 وC4. استفادت إل جي من التكنولوجيا اللاسلكية المقدمة في تلفزيون M3 العام الماضي، ويعتبر تلفزيون LG SIGNATURE OLED T مقاس 77 بوصة هو الخطوة التالية في تطور تكنولوجيا تلفزيونات OLED وقد حاز على تكريم من مؤسسات تقنية رئيسية بما في ذلكCNET، Digital Trends، TechRadar، Tom's Guide، Forbes، The Verge، Wirecutter، PCMag وMashable.

تلقت سلسلة LG OLED evo التي تتميز بمعدل تحديث جديد 144Hz ومعالج LG Alpha 11 AI الثناء منCNET، TechRadar Pro،PCGamer وBGR . بالإضافة إلى ذلك، أبرزت Digital Trends شاشة الألعاب LG UltraGear OLED رقم 32GS95UE في قائمتها لأفضل الشاشات المعروضة فيCES 2024، مشيرةً إلى قدرتها الفريدة على التبديل بين 4K بمعدل 240Hz و FHD بمعدل 480Hz بضغطة زر.

حصلت إل جي أيضًا على تقدير من المؤسسات الإعلامية الرائدة مثل USA Today وTom's Guide لغسالتها الجديدة LG Wash ComboTM All-In-One مع تقنية HeatpumpTM. وفي إطار التزام إل جي بعالم أكثر خضرة - تستخدم الغسالة الجديدة Wash Combo طاقة أقل بنسبة 60 في المائة مقارنة بالنموذج المزود بنظام تهوية. وقد تم التعرف على الجهاز المنزلي الرائد على نطاق واسع لتصميمه المضغوط الذي لا يحتاج إلى تهوية وقدرته على إكمال دورة الغسيل والتجفيف في أقل من ساعتين.

تم تسمية LG Universal UP Kit - مجموعة من الملحقات والإضافات المبتكرة للأجهزة المنزلية التي تعتمد على التصميم الشامل - كفائزة في جوائز Reviewed's Accessibility لعام 2024 في CES. كما تم التعرف عليها في أفضل منتجات تصميم المنزل من CES 2024 بواسطة Apartment Therapy.

من برنامج جوائز الابتكار CES لرابطة تكنولوجيا المستهلك (CTA) وحدها، فازت إل جي بـ 34 جائزة ابتكار CES بما في ذلك جائزتين Best of Innovation التي تم منحها إلى تلفزيون LG 4K Transparent OLED T وتلفزيون OLED Zero Connect 4K مقاس 83 بوصة (M4).

من بين 200 جائزة وتقدير، ها هي أبرز الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها إل جي في CES 2024:

LG SIGNATURE OLED T (77 بوصة)

CNET: أفضل تلفزيونات CES 2024

Digital Trends: أفضل التقنيات في CES 2024

PCMag: أكبر وأروع التلفزيونات في CES 2024

Engadget: الأفضل في CES 2024

Reviewed: CES 2024 الترفيه المنزلي

TechRadar: أفضل الأدوات في CES 2024 – أفضل تلفزيون

Wirecutter: The New York Times: الأفضل في CES 2024

Tom's Guide: جوائز أفضل CES 2024 – أفضل تصميم

The Verge: جوائز The Verge في CES 2024 – الأفضل في المعرض

CNN Underscored: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون

NBC News: الأفضل في CES 2024

Fox News: أفضل 10 تقنيات في CES 2024

The Hollywood Reporter: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون OLED

Variety: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون 4K

Popular Science: أفضل الأدوات والتقنيات الجديدة من CES 2024

Rolling Stone: الأفضل في CES 2024

تلفزيونات LG OLED (M4، G4، C4، B4)

Tom's Guide: أفضل تلفزيونات CES 2024 – LG OLED evo G4

Reviewed: جوائز ريفيود CES 2024 – LG OLED evo G4

TechRadar Pro: جوائز اختيارات 2024 - LG OLED evo M4

Tech Advisor: الأفضل في CES 2024 – - LG OLED B4

Gear Patrol: أروع التلفزيونات والشاشات التي تم الكشف عنها في- CES 2024 LG OLED evo G4، C4، و OLED B4

تلفزيونات LG QNED

Tom's Guide: أفضل تلفزيونات CES 2024 – تلفزيون LG QNED مقاس 98 بوصة

Residential Tech Today: انعكاسات وتميزات CES 2024 - تلفزيون LG QNED مقاس 98 بوصة

أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG gram Pro

Digital Trends: أفضل وأكثر الأجهزة المحمولة إثارة في CES 2024 - LG gram Pro

Inverse: أفضل أجهزة الكمبيوتر المعلن عنها في CES 2024 - LG gram Pro 2-in-1

Laptop Mag: الأفضل في CES 2024 – أفضل 2 في واحد - LG gram Pro 2-in-1

Live Science: أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للبرمجة والمبرمجين LG gram Pro 2-in-1

مشروع LG CineBeam Qube

PCMag: أفضل جهاز عرض في CES 2024

WIRED: الأفضل في CES 2024 – أفضل تجهيز منزلي

Gizmodo: الأفضل، الأروع، والأغرب في أجهزة CES 2024

Yanko Design: الأفضل في CES 2024

شاشة الألعاب LG UltraGear OLED

Digital Trends: أفضل شاشات CES 2024

Inverse: أكثر شاشات الألعاب إثارة في CES 2024

The Shortcut: جوائز The Shortcut CES 2024

Windows Central: الأفضل في CES 2024 – أفضل للألعاب

LG Wash ComboTM All-In-One مع تقنية HeatpumpTM

Reviewed: جوائز ريفيود CES 2024

Tom's Guide: أفضل أجهزة المنزل الذكي في CES 2024 – أفضل جهاز ذكي

Tom's Guide: الأفضل في CES 2024 – أفضل جهاز منزلي

Good Housekeeping: الأجهزة الأكثر إثارة في CES 2024

وكيل LG Smart Home AI

Reviewed: أفضل 9 أجهزة جديدة يجب أن تراها في CES 2024

Mashable: الأفضل في CES 2024

The Washington Post: أفضل (وأغرب) التقنيات التي وجدناها في CES 2024

T3: جوائز أفضل CES 2024 - أفضل التقنيات في المعرض هذا العام

لمزيد من المعلومات حول جوائز وتقديرات إل جي في CES 2024 ومعلومات إضافية حول منتجات إل جي المعلن عنها فيCES، يرجى زيارة موقع أخبار إل جي .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .