التزام إل جي بالابتكار يُكرّم بالعديد من الجوائز في معرض CES 2024

MENAFN - AETOSWire) في معرض CES® لهذا العام، حازت شركة إل جي للإلكترونيات (LG) على أكثر من 200 جائزة وتكريم لمجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات في فئات الأجهزة المنزلية، الترفيه المنزلي وB2B.

قاد تلفزيون LG SIGNATURE OLED T والذي هو أول تلفزيون 4K شفاف ولاسلكي في العالم الطريق بعدد لا يحصى من التكريمات كأفضل تلفزيون و الأفضل في المعرض من مجموعة واسعة من وسائل الإعلام.

مع سمعة إل جي كالرائد العالمي في تكنولوجيا OLED، تواصل الشركة تأكيد هيمنتها في CES، حيث حصلت على أعلى الجوائز والتقديرات الصناعية لأحدث تشكيلات تلفزيونات OLED الخاصة بها بما في ذلك LG SIGNATURE OLED T المذكورة وتلفزيونات LG OLED evo M4، G4 وC4. استفادت إل جي من التكنولوجيا اللاسلكية المقدمة في تلفزيون M3 العام الماضي، ويعتبر تلفزيون LG SIGNATURE OLED T مقاس 77 بوصة هو الخطوة التالية في تطور تكنولوجيا تلفزيونات OLED وقد حاز على تكريم من مؤسسات تقنية رئيسية بما في ذلكCNET، Digital Trends، TechRadar، Tom's Guide، Forbes، The Verge، Wirecutter، PCMag وMashable.

تلقت سلسلة LG OLED evo التي تتميز بمعدل تحديث جديد 144Hz ومعالج LG Alpha 11 AI الثناء منCNET، TechRadar Pro،PCGamer وBGR . بالإضافة إلى ذلك، أبرزت Digital Trends شاشة الألعاب LG UltraGear OLED رقم 32GS95UE في قائمتها لأفضل الشاشات المعروضة فيCES 2024، مشيرةً إلى قدرتها الفريدة على التبديل بين 4K بمعدل 240Hz و FHD بمعدل 480Hz بضغطة زر.

حصلت إل جي أيضًا على تقدير من المؤسسات الإعلامية الرائدة مثل USA Today وTom's Guide لغسالتها الجديدة LG Wash ComboTM All-In-One مع تقنية HeatpumpTM. وفي إطار التزام إل جي بعالم أكثر خضرة - تستخدم الغسالة الجديدة Wash Combo طاقة أقل بنسبة 60 في المائة مقارنة بالنموذج المزود بنظام تهوية. وقد تم التعرف على الجهاز المنزلي الرائد على نطاق واسع لتصميمه المضغوط الذي لا يحتاج إلى تهوية وقدرته على إكمال دورة الغسيل والتجفيف في أقل من ساعتين.

تم تسمية LG Universal UP Kit - مجموعة من الملحقات والإضافات المبتكرة للأجهزة المنزلية التي تعتمد على التصميم الشامل - كفائزة في جوائز Reviewed's Accessibility لعام 2024 في CES. كما تم التعرف عليها في أفضل منتجات تصميم المنزل من CES 2024 بواسطة Apartment Therapy.

من برنامج جوائز الابتكار CES لرابطة تكنولوجيا المستهلك (CTA) وحدها، فازت إل جي بـ 34 جائزة ابتكار CES بما في ذلك جائزتين Best of Innovation التي تم منحها إلى تلفزيون LG 4K Transparent OLED T وتلفزيون OLED Zero Connect 4K مقاس 83 بوصة (M4).

من بين 200 جائزة وتقدير، ها هي أبرز الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها إل جي في CES 2024:

LG SIGNATURE OLED T (77 بوصة)

CNET: أفضل تلفزيونات CES 2024

Digital Trends: أفضل التقنيات في CES 2024

PCMag: أكبر وأروع التلفزيونات في CES 2024

Engadget: الأفضل في CES 2024

Reviewed: CES 2024 الترفيه المنزلي

TechRadar: أفضل الأدوات في CES 2024 – أفضل تلفزيون

Wirecutter: The New York Times: الأفضل في CES 2024

Tom's Guide: جوائز أفضل CES 2024 – أفضل تصميم

The Verge: جوائز The Verge في CES 2024 – الأفضل في المعرض

CNN Underscored: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون

NBC News: الأفضل في CES 2024

Fox News: أفضل 10 تقنيات في CES 2024

The Hollywood Reporter: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون OLED

Variety: الأفضل في CES 2024 – أفضل تلفزيون 4K

Popular Science: أفضل الأدوات والتقنيات الجديدة من CES 2024

Rolling Stone: الأفضل في CES 2024

تلفزيونات LG OLED (M4، G4، C4، B4)

Tom's Guide: أفضل تلفزيونات CES 2024 – LG OLED evo G4

Reviewed: جوائز ريفيود CES 2024 – LG OLED evo G4

TechRadar Pro: جوائز اختيارات 2024 - LG OLED evo M4

Tech Advisor: الأفضل في CES 2024 – - LG OLED B4

Gear Patrol: أروع التلفزيونات والشاشات التي تم الكشف عنها في- CES 2024 LG OLED evo G4، C4، و OLED B4

تلفزيونات LG QNED

Tom's Guide: أفضل تلفزيونات CES 2024 – تلفزيون LG QNED مقاس 98 بوصة

Residential Tech Today: انعكاسات وتميزات CES 2024 - تلفزيون LG QNED مقاس 98 بوصة

أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG gram Pro

Digital Trends: أفضل وأكثر الأجهزة المحمولة إثارة في CES 2024 - LG gram Pro

Inverse: أفضل أجهزة الكمبيوتر المعلن عنها في CES 2024 - LG gram Pro 2-in-1

Laptop Mag: الأفضل في CES 2024 – أفضل 2 في واحد - LG gram Pro 2-in-1

Live Science: أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للبرمجة والمبرمجين LG gram Pro 2-in-1

مشروع LG CineBeam Qube

PCMag: أفضل جهاز عرض في CES 2024

WIRED: الأفضل في CES 2024 – أفضل تجهيز منزلي

Gizmodo: الأفضل، الأروع، والأغرب في أجهزة CES 2024

Yanko Design: الأفضل في CES 2024

شاشة الألعاب LG UltraGear OLED

Digital Trends: أفضل شاشات CES 2024

Inverse: أكثر شاشات الألعاب إثارة في CES 2024

The Shortcut: جوائز The Shortcut CES 2024

Windows Central: الأفضل في CES 2024 – أفضل للألعاب

LG Wash ComboTM All-In-One مع تقنية HeatpumpTM

Reviewed: جوائز ريفيود CES 2024

Tom's Guide: أفضل أجهزة المنزل الذكي في CES 2024 – أفضل جهاز ذكي

Tom's Guide: الأفضل في CES 2024 – أفضل جهاز منزلي

Good Housekeeping: الأجهزة الأكثر إثارة في CES 2024

وكيل LG Smart Home AI

Reviewed: أفضل 9 أجهزة جديدة يجب أن تراها في CES 2024

Mashable: الأفضل في CES 2024

The Washington Post: أفضل (وأغرب) التقنيات التي وجدناها في CES 2024

T3: جوائز أفضل CES 2024 - أفضل التقنيات في المعرض هذا العام

لمزيد من المعلومات حول جوائز وتقديرات إل جي في CES 2024 ومعلومات إضافية حول منتجات إل جي المعلن عنها فيCES، يرجى زيارة موقع أخبار إل جي .

