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الإعدام لياباني أضرم حريقا في استديو للرسوم المتحركة

1/25/2024 2:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) حكمت محكمة يابانية على رجل بالإعدام، بعد إدانته بارتكاب حريق في أستوديو للرسوم المتحركة في كيوتو غرب البلاد في يوليو 2019، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً وإصابة 33 آخرين.

وبعد خضوعه لتقييم لقدراته العقلية، خلص المدعون إلى أن المتهم يتمتع "بكامل قواه العقلية" لتتم محاكمته بالجرائم التي ارتكبها.

ودانت محكمة كيوتو شينجي أوبا (45 عاماً) بالقتل ومحاولة القتل وإضرام حريق ومخالفة قانون حيازة الأسلحة.

وكانت لهذا الحادث أصداء كبيرة في اليابان والخارج، حيث اقتحم أوبا مبنى الأستوديو الذي كان يضم العديد من الموظفين الشباب، وأضرم النار فيه وهو يصرخ "ستموتون".

ومن المرجح أن العديد من الضحايا ماتوا متسممين بأول أوكسيد الكربون. وأصيب أكثر من 30 شخصاً آخرين بحروق بالغة.

وأعلن رئيس المؤسسة، هيدياكي هات، بعد الحادث المأساوي أن "هؤلاء الشباب كانوا يحملون صناعة الرسوم المتحركة اليابانية على أكتافهم.. خسرنا أفراداً في غاية المهنية".

وأصيب أوبا بحروق بالغة في الحريق، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث بقي في غيبوبة لأسابيع. ولم تتمكن الشرطة من توقيفه رسمياً سوى في مايو

2020.
فيما قال القاضي كيسوكي ماسودا إن أوبا كان يحلم بأن يصبح روائياً لكنه لم ينجح في ذلك، ولهذا السبب سعى للانتقام، متهماً أستوديو كيوتو للرسوم المتحركة بسرقة فكرة رواية قدمها ضمن مسابقة، تُعنى باستقبال مسودات يتم تحويل الفائزة منها إلى فيلم أنمي.

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