Friday, 26 January 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق برنامج تجارب الحياة لتقديم خدمات رقمية سهلة ومتكاملة

1/25/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج "تجارب الحياة"؛ لبناء تجربة موحدة تتمحور حول المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، وتسريع عملية تطوير الخدمات من خلال تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية.
وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن برنامج "تجارب الحياة" يهدف إلى بناء تجربة رقمية سلسة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مما يقلل الخطوات والوقت المستغرق من المستفيد لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تقليل الجهد المبذول في التعامل المباشر مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات استباقية؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتوفر "تجارب الحياة" خدمات رقمية بمنظور المستفيدين بدلاً من التركيز على السياسات والإجراءات، وذلك لتبسيط الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، والحد من التحديات المتعلقة بتعدد المحتوى واختلاف المنصات الرقمية، بالإضافة إلى إشراك المستفيدين وأخذ توصياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار لتحسين الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة.
ويأتي إطلاق "تجارب الحياة" بالتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.

MENAFN25012024000089011017ID1107769872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث