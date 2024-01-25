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الحقيل: قريبا تشاهدون مجتمعات سكنية لأهالي عسير وليس وحدات

1/25/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على وجود تنسيق بين وزارته ووزارة البيئة لمواجهة تحديات تكاثر القرود والكلاب، وقال الحقيل في تصريح خاص لصحيفة الوطن هناك تنسيق بيننا، وهذا نشاط مشترك ومتفقين في قارب واحد، ومن أبرز أسباب انتشار القرود هو سلوكنا في إطعامها، وهي مرحلة وستنتهي إذا وضعنا أيدينا ببعض، ونذكر أن من يقدم الغذاء للقرود يساعد في انتشارها.
وتابع الحقيل، نحن سنقوم بدورنا وبإذن الله نوفي بالوعد، وهذا أهم شى نحتاجه من المواطنين إذا تحسن السلوك من الطرفين، كما نحتاج إلى تكامل السلوك مع العمل لتكون نتائجه مختلفة تماما.
الاسكان
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن رئيس الشركة الوطنية للاسكان محمد البطي، لديهم خطة، حيث يتم التجهيز لـ 600 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وسيكون لمنطقة عسير نصيب منها، وأمير المنطقة تركي بن طلال كان حريصا خلال لقائنا في رمضان الماضي، وقال لي رغباته الخروج من وحدات سكنية إلى مجتمعات سكنية.
وأضاف الحقيل، قريبا ستشاهدونا مخرجاتها، وليس الاكتفاء بالبيت لأننا دائما نقول المسكن وأكثر، وكل ما حول المسكن سيوفر كافة الخدمات، الرياضية والترفيه وخدمات أولية، كلها محيطة بك في مسافة لاتزيد عن 15 دقيقة.
جاء ذلك أثناء تدشّين أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئة تطوير بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع التنموية في عسير.
وشملت المشاريع الطرق والحدائق وتصريف السيول والدراسات والإشراف والنقل العام والمباني ومداخل المدن ومخططات المنح ومشاريع الصيانة، حيث تُعد هذه المشاريع من مستهدفات الأمانة حتى 2027 notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240125_152131_997-->

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