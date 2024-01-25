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شؤون الجامعات يقر إعفاء 8 فئات من القدرات والتحصيلي

1/25/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء ثماني فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات.
وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم واضطرابات التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام وفرط الحركة وتشتت الانتباه.
أوضح ذلك الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبد الله البسام، وبين الدكتور البسام أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي، كما بين البسام أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم.
وسوف تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية

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