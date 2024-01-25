الفيدرالي يعلن نهاية برنامج التمويل الذي أطلقه خلال أزمة البنوك الإقليمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي صباح اليوم الخميس، إنهاء برنامج التمويل لصالح البنوك، الذي أطلقه خلال أزمة المصارف الإقليمية في الربيع الماضي، وذلك بحلول 11 مارس المقبل.
وعلاوة على ذلك، قال البنك المركزي الأمريكي في بيانه، إن القروض الجديدة المقدمة للبنوك قبل انتهاء صلاحية البرنامج ستخضع لسعر فائدة لا يقل عن تلك المفروضة على الأرصدة الاحتياطية.
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سجل حجم قروض البرنامج 161.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، ووفقًا لـ“جيه بي مورجان” فإن بنوك المراجحة اقترضت من خلال هذا البرنامج ثم احتفظت بالاحتياطيات لدى البنك المركزي.
وقال“مايكل فيرولي” كبير الاقتصاديين الأمريكيين في“جيه بي مورجان” في مذكرة:“مع انخفاض سعر الفائدة على برنامج تمويل البنوك إلى أقل من معدلات التمويل قصيرة الأجل، شهد البرنامج زيادة في الاقتراض”.
من جانبه قال“كريس تورنر” المحلل لدى“آي إن جي” لموقع“ماركت ووتش”، إن السؤال سيكون حول كيفية تفاعل أسعار أسهم البنوك الإقليمية مع الأخبار.
وأضاف:“نفترض أن الفيدرالي لديه تعامل جيد بحيث لا تتعرض البنوك الإقليمية لضغوط مرة أخرى، لكن دعونا نرى كيف تتداول هذه المجموعة وما إذا كانت ستؤدي إلى نبرة جديدة محتملة للعزوف عن المخاطرة في الأسواق الأمريكية”.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769867
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