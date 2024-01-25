الفيدرالي يعلن نهاية برنامج التمويل الذي أطلقه خلال أزمة البنوك الإقليمية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي صباح اليوم الخميس، إنهاء برنامج التمويل لصالح البنوك، الذي أطلقه خلال أزمة المصارف الإقليمية في الربيع الماضي، وذلك بحلول 11 مارس المقبل.

وعلاوة على ذلك، قال البنك المركزي الأمريكي في بيانه، إن القروض الجديدة المقدمة للبنوك قبل انتهاء صلاحية البرنامج ستخضع لسعر فائدة لا يقل عن تلك المفروضة على الأرصدة الاحتياطية.

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سجل حجم قروض البرنامج 161.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، ووفقًا لـ“جيه بي مورجان” فإن بنوك المراجحة اقترضت من خلال هذا البرنامج ثم احتفظت بالاحتياطيات لدى البنك المركزي.

وقال“مايكل فيرولي” كبير الاقتصاديين الأمريكيين في“جيه بي مورجان” في مذكرة:“مع انخفاض سعر الفائدة على برنامج تمويل البنوك إلى أقل من معدلات التمويل قصيرة الأجل، شهد البرنامج زيادة في الاقتراض”.

من جانبه قال“كريس تورنر” المحلل لدى“آي إن جي” لموقع“ماركت ووتش”، إن السؤال سيكون حول كيفية تفاعل أسعار أسهم البنوك الإقليمية مع الأخبار.

وأضاف:“نفترض أن الفيدرالي لديه تعامل جيد بحيث لا تتعرض البنوك الإقليمية لضغوط مرة أخرى، لكن دعونا نرى كيف تتداول هذه المجموعة وما إذا كانت ستؤدي إلى نبرة جديدة محتملة للعزوف عن المخاطرة في الأسواق الأمريكية”.

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