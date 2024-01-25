البنك الإفريقي للتنمية يقرض موريتانيا 272 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمغرب يسجل رقماً قياسياً للسياح بـ14.5 مليون زائر العام الماضي إس آند بي: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية السلطات الأمريكية تدقق في استثمارات الشركات الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

وقعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا بقيمة 272 مليون دولار، ومنحة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح، وعن البنك الإفريقي للتنمية مديرته المساعدة مالين بلومبرج، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية في بيان، الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك، إن التمويل يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي.

ووفق المصدر نفسه، يهدف التمويل أيضا إلى زيادة قدرة البلدين على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.

وقالت المديرة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، في كلمة لها خلال توقيع الاتفاق، إن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.

ويعيش نحو 31% من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن“الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

المصدر: