1.8 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار جراء فيضانات شرق ليبيا

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تأثر 1.5 مليون من سكان شرق ليبيا بالعاصفة التي ضربت درنة بشكل خاص في سبتمبر وتسببت بفيضانات تقدر كلفة إعادة إعمار ما دمرته بنحو 1.8 مليار دولار، بحسب تقرير أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا بنحو“1.8 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار” في المناطق التي دمرتها العاصفة دانيال ليلة 10 إلى 11 سبتمبر.

وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في درنة مع سكانها بعد أن ضخمها انهيار سدين في المدينة التي كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل المأساة.

وبحسب التقرير، تأثرت 20 مدينة بالكارثة، من بينها بنغازي والمرج وسهل الجبل والأخضر.

وفي المجمل،“أثرت الكارثة على نحو 1.5 مليون شخص يمثلون 22% من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا”، بحسب التقرير المشترك الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.

التقرير الذي يقول إن العاصفة دانيال تسببت“بأفدح الخسائر البشرية في إفريقيا منذ عام 1900” يشير إلى حصيلة“4352 وفاة مؤكدة وأكثر من 8000 مفقود”. ويقدر بنحو 250 ألفاً عدد من كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ديسمبر.

كما شردت الكارثة ما يقرب من 44800 شخص، من بينهم 16 ألف طفل تدهورت إمكانية حصولهم على الرعاية والتعليم.

ووفقاً للتقرير،“تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تم تدمير أو تضرر حوالي 18500 منزل، أي ما يعادل 7 بالمئة من المساكن”.

وكان للفيضانات أيضا تأثير كبير على قطاعي النقل وإمدادات المياه وكذلك على التراث الثقافي للبلاد، وفقا للخبراء.

وبالإضافة إلى تقييم احتياجات إعادة الإعمار، قدّر التقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية مثل تدمير المتاجر والأعمال والمزارع الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 1.65 مليار دولار، وهو ما“يمثل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في عام 2022”.

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