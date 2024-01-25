أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1%، مع تراجع سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.9%، في انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع سهم مجموعة إم.بي.سي، منذ تداوله لأول مرة في الثامن من يناير، أكثر من 130 بالمئة مقابل سعر الطرح الأولي البالغ 25 ريالا للسهم.
كما أنهى سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية جلسة اليوم منخفضا 0.5%.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4%.
ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8%، بعد الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة.
وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%.
وتراجع المؤشر القطري 0.3%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7%.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769864
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