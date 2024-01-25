أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمغرب يسجل رقماً قياسياً للسياح بـ14.5 مليون زائر العام الماضي إس آند بي: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية السلطات الأمريكية تدقق في استثمارات الشركات الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1%، مع تراجع سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.9%، في انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع سهم مجموعة إم.بي.سي، منذ تداوله لأول مرة في الثامن من يناير، أكثر من 130 بالمئة مقابل سعر الطرح الأولي البالغ 25 ريالا للسهم.

كما أنهى سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية جلسة اليوم منخفضا 0.5%.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4%.

ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8%، بعد الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%.

وتراجع المؤشر القطري 0.3%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7%.

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