انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع تنامي توقعات الهبوط الناعم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا بينما تراجعت الضغوط التضخمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.304% متراجعًا بأكثر من 9 نقاط أساس خلال التداولات، فيما لامس العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات 4.119% منخفضًا بأكثر من 6 نقاط أساس.

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وانخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.368% بعد أن لامس 4.353% خلال التداولات.

يأتي هذا بعد أن أفادت وزارة التجارة الأمريكية، بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي 3.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا، في مقابل توقعات رجحت تسجيل معدل قدره 2%، بعد نمو خلال الربع الثالث بنسبة 4.9%.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، منخفضًا من 5.9% قبل عام، في حين سجل المؤشر الأساسي -باستثناء الغذاء والطاقة- زيادة بنسبة 3.2% سنويًا، مقارنة بـ 5.1%.

وفي بيانات منفصلة، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 25 ألفًا عند 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، وهو ما تجاوز التوقعات يزيادتها إلى 200 ألف طلب.

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