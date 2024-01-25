انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع تنامي توقعات الهبوط الناعم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا بينما تراجعت الضغوط التضخمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.304% متراجعًا بأكثر من 9 نقاط أساس خلال التداولات، فيما لامس العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات 4.119% منخفضًا بأكثر من 6 نقاط أساس.
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وانخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.368% بعد أن لامس 4.353% خلال التداولات.
يأتي هذا بعد أن أفادت وزارة التجارة الأمريكية، بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي 3.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا، في مقابل توقعات رجحت تسجيل معدل قدره 2%، بعد نمو خلال الربع الثالث بنسبة 4.9%.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، منخفضًا من 5.9% قبل عام، في حين سجل المؤشر الأساسي -باستثناء الغذاء والطاقة- زيادة بنسبة 3.2% سنويًا، مقارنة بـ 5.1%.
وفي بيانات منفصلة، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 25 ألفًا عند 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، وهو ما تجاوز التوقعات يزيادتها إلى 200 ألف طلب.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769863
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