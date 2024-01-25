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روسيا استوردت رقائق متقدمة من أمريكا وأوروبا بقيمة مليار دولار في 2023

1/25/2024 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استوردت روسيا ما قيمته أكثر من مليار دولار من الرقائق الإلكترونية المتقدمة من الولايات المتحدة ودول أوروبا في عام 2023، على الرغم من العقوبات التي تهدف إلى تقويض التطور التكنولوجي العسكري لموسكو.

وأظهرت بيانات دائرة الجمارك الروسية السرية التي نشرتها“بلومبرج” الخميس، أن أكثر من نصف أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة المستوردة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 كانت من إنتاج شركات أمريكية وأوروبية.

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وضمت هذه الشركات مجموعة من أكبر الأسماء في الصناعة، مثل“إنتل” و”إيه إم دي” الأمريكيتان، و”إنفينيون تكنولوجيز- Infineon Technologies” و” إس تي ميكرو إلكترونيكس- STMicroelectronics” في أوروبا.

ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الشركات انتهكت العقوبات الغربية، ولا تشير البيانات إلى الجهة التي قامت بتصدير التقنيات إلى روسيا، أو من أين تم شحنها ومتى تم تصنيع الرقائق.

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