روسيا استوردت رقائق متقدمة من أمريكا وأوروبا بقيمة مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استوردت روسيا ما قيمته أكثر من مليار دولار من الرقائق الإلكترونية المتقدمة من الولايات المتحدة ودول أوروبا في عام 2023، على الرغم من العقوبات التي تهدف إلى تقويض التطور التكنولوجي العسكري لموسكو.
وأظهرت بيانات دائرة الجمارك الروسية السرية التي نشرتها“بلومبرج” الخميس، أن أكثر من نصف أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة المستوردة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 كانت من إنتاج شركات أمريكية وأوروبية.
موضوعات متعلقة
المغرب يسجل رقماً قياسياً للسياح بـ14.5 مليون زائر العام الماضي إس آند بي: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية السلطات الأمريكية تدقق في استثمارات الشركات الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
وضمت هذه الشركات مجموعة من أكبر الأسماء في الصناعة، مثل“إنتل” و”إيه إم دي” الأمريكيتان، و”إنفينيون تكنولوجيز- Infineon Technologies” و” إس تي ميكرو إلكترونيكس- STMicroelectronics” في أوروبا.
ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الشركات انتهكت العقوبات الغربية، ولا تشير البيانات إلى الجهة التي قامت بتصدير التقنيات إلى روسيا، أو من أين تم شحنها ومتى تم تصنيع الرقائق.
MENAFN25012024000202011048ID1107769862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.