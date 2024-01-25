مؤشر داكس الألماني يحقق إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة في ختام جلسة الخميس، بعد أن حقق البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق وأبقى أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها القياسي الحالي، والذي وصلت إليه في سبتمبر الماضي.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 478.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2023، وحدّ من المكاسب قطاعات السيارات والمرافق والبنوك.
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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7529 نقطة، ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7464 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16906 نقاط، محققًا ثاني إغلاق قياسي له على التوالي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو عند 4% للاجتماع الثالث على التوالي، وأكد أنه سيبقيها مرتفعة“لفترة طويلة بما يكفي” للوصول بالتضخم إلى 2% من 2.9% حاليًا، مشيرًا أن البيانات الأخيرة أكدت توقعاته السابقة للتضخم.
وفي حين أشار البنك المركزي إلى تقدم إيجابي كبير فيما يتعلق بالتضخم، لكنه لم يعط أي إشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من توقعات الأسواق ببداية التيسير النقدي في أبريل، وخفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.5 نقطة مئوية هذا العام.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769861
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