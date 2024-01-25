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مؤشر داكس الألماني يحقق إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي

1/25/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة في ختام جلسة الخميس، بعد أن حقق البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق وأبقى أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها القياسي الحالي، والذي وصلت إليه في سبتمبر الماضي.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 478.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2023، وحدّ من المكاسب قطاعات السيارات والمرافق والبنوك.

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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7529 نقطة، ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7464 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16906 نقاط، محققًا ثاني إغلاق قياسي له على التوالي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو عند 4% للاجتماع الثالث على التوالي، وأكد أنه سيبقيها مرتفعة“لفترة طويلة بما يكفي” للوصول بالتضخم إلى 2% من 2.9% حاليًا، مشيرًا أن البيانات الأخيرة أكدت توقعاته السابقة للتضخم.

وفي حين أشار البنك المركزي إلى تقدم إيجابي كبير فيما يتعلق بالتضخم، لكنه لم يعط أي إشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من توقعات الأسواق ببداية التيسير النقدي في أبريل، وخفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.5 نقطة مئوية هذا العام.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107769861

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