الإمارات تتصدر إقليمياً جداول إصدارات السندات الخضراء بقيمة 10.7 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال العام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وأوضحت بيانات مؤسسة بلومبيرج لأسواق رأس المال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023 ليبلغ إجمالي قيمته 24 مليار دولار تقريباً، وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من الإمارات والسعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

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وأشارت إلى أن العام الماضي، الذي استضافت فيه الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف“COP28” شهد عددا كبيرا من الإصدارات المستدامة الأولى من نوعها من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليار دولار.

شملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار.. إلى جانب إصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وشكلت المملكة العربية السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي.. ومثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023.

وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وحسب بلومبيرج لأسواق رأس المال، فإن 2023 كان من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء وشكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى.

وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، ومجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

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