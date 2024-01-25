الإمارات تتصدر إقليمياً جداول إصدارات السندات الخضراء بقيمة 10.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تصدرت الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال العام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.
وأوضحت بيانات مؤسسة بلومبيرج لأسواق رأس المال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023 ليبلغ إجمالي قيمته 24 مليار دولار تقريباً، وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من الإمارات والسعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.
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وأشارت إلى أن العام الماضي، الذي استضافت فيه الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف“COP28” شهد عددا كبيرا من الإصدارات المستدامة الأولى من نوعها من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليار دولار.
شملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار.. إلى جانب إصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.
وشكلت المملكة العربية السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي.. ومثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023.
وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.
وحسب بلومبيرج لأسواق رأس المال، فإن 2023 كان من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء وشكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى.
وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، ومجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769860
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