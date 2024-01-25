بورصة البحرين تتداول أكثر من 5 ملايين و942 ألف سهم هذا الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع 5 ملايين و942 ألفا و855 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و29 ألفًا و801 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 361 صفقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” ان المستثمرين تداولوا خلال هذا الاسبوع أسهم 21 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

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واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليون و768 ألف و313 دينار بحريني، أو ما نسبته %58.36 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و481 ألف و73 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 825 ألف و64 دينارًا بحرينيًا، بنسبة 27.23 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 3 ملايين و640 ألف و353 سهم، تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.

أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها مليون و768 ألف و313 دينار بحريني، وبنسبة 58.36% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و481 ألف و73 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.

وجاء في المركز الثاني بنك السلام بقيمة قدرها 348 ألف و55 دينارًا بحرينيًا، وبنسبة 11.49% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و595 ألف و546 سهم، تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، 605 ألاف و960 دينار بحريني، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليون و188 ألف و571 سهم، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 72 صفقة.