بورصة البحرين تتداول أكثر من 5 ملايين و942 ألف سهم هذا الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع 5 ملايين و942 ألفا و855 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و29 ألفًا و801 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 361 صفقة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” ان المستثمرين تداولوا خلال هذا الاسبوع أسهم 21 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
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واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليون و768 ألف و313 دينار بحريني، أو ما نسبته %58.36 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و481 ألف و73 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 825 ألف و64 دينارًا بحرينيًا، بنسبة 27.23 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 3 ملايين و640 ألف و353 سهم، تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها مليون و768 ألف و313 دينار بحريني، وبنسبة 58.36% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و481 ألف و73 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.
وجاء في المركز الثاني بنك السلام بقيمة قدرها 348 ألف و55 دينارًا بحرينيًا، وبنسبة 11.49% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و595 ألف و546 سهم، تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، 605 ألاف و960 دينار بحريني، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليون و188 ألف و571 سهم، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 72 صفقة.
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