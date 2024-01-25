الصين تؤكد استعدادها للعمل مع البنك الدولي للتصدي للتحديات العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب“دينج شيويه شيانج”، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عن استعداد بلاده للعمل مع البنك الدولي للمساهمة بفعالية في التصدي للتحديات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، في بكين، مع وفد يضم مديرين تنفيذيين من البنك الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأشاد“دينج”، بالتعاون الممتد والواسع والمثمر بين الصين والبنك الدولي، معربا عن استعداد الصين للعمل مع البنك الدولي لتعزيز الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتوطيد التعاون في مجالات، من بينها الاستجابة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إنه على مدار العام الماضي، انتعش الاقتصاد الصيني، الذي يمثل المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي، وحقق تقدما قويا في التنمية عالية الجودة.
وأضاف أن الصين ستواصل تحسين بيئة عملها، وتوسيع الانفتاح عالي المستوى، والاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي، وضخ زخم قوي في الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال وفد المديرين التنفيذين إن البنك الدولي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعد لتعميق الشراكة الإنمائية معها بشكل أكبر.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769856
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