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الصين تؤكد استعدادها للعمل مع البنك الدولي للتصدي للتحديات العالمية

1/25/2024 2:23:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعرب“دينج شيويه شيانج”، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عن استعداد بلاده للعمل مع البنك الدولي للمساهمة بفعالية في التصدي للتحديات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، في بكين، مع وفد يضم مديرين تنفيذيين من البنك الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأشاد“دينج”، بالتعاون الممتد والواسع والمثمر بين الصين والبنك الدولي، معربا عن استعداد الصين للعمل مع البنك الدولي لتعزيز الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتوطيد التعاون في مجالات، من بينها الاستجابة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إنه على مدار العام الماضي، انتعش الاقتصاد الصيني، الذي يمثل المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي، وحقق تقدما قويا في التنمية عالية الجودة.

وأضاف أن الصين ستواصل تحسين بيئة عملها، وتوسيع الانفتاح عالي المستوى، والاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي، وضخ زخم قوي في الاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال وفد المديرين التنفيذين إن البنك الدولي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعد لتعميق الشراكة الإنمائية معها بشكل أكبر.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107769856

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