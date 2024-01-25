عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنسبة 3% مع توقعات انخفاض الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع توقعات انخفاض الطلب بسبب اعتدال الطقس، في ظل صدور بيانات أظهرت تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.95% عند 2.195 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 2.334 دولار.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 326 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.856 تريليون قدم مكعبة، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 322 مليار قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير من مستوى قياسي شهري بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى التاسع من فبراير على الأقل، ما عزز توقعات انخفاض الطلب على الغاز الأمريكي، من 144.7 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 125.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل.

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