عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنسبة 3% مع توقعات انخفاض الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع توقعات انخفاض الطلب بسبب اعتدال الطقس، في ظل صدور بيانات أظهرت تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.95% عند 2.195 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 2.334 دولار.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 326 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.856 تريليون قدم مكعبة، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 322 مليار قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير من مستوى قياسي شهري بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى التاسع من فبراير على الأقل، ما عزز توقعات انخفاض الطلب على الغاز الأمريكي، من 144.7 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 125.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769855
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