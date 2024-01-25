السعودية: ارتفاع القروض العقارية إلى 747.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وبقيمة بلغت نحو 747.203 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.8% وبزيادة بلغت قيمتها نحو 84.517 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات كانت عند 662.685 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022, وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القروض المُقدمة“للأفراد” مثلت من الإجمالي نحو 79.2% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 591.700 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة“للشركات” نحو 155,502 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريباً من الإجمالي.

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وقد سجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نمواً أيضاً على أساس ربعي وبنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15,924 مليار ريال تقريباً، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731.279 مليار ريال.

يشار إلى أن إجمالي القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات كانت عند مستوى 687.833 مليار ريال بنهاية العام 2022.

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