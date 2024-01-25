السعودية: ارتفاع القروض العقارية إلى 747.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وبقيمة بلغت نحو 747.203 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.8% وبزيادة بلغت قيمتها نحو 84.517 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات كانت عند 662.685 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022, وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القروض المُقدمة“للأفراد” مثلت من الإجمالي نحو 79.2% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 591.700 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة“للشركات” نحو 155,502 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريباً من الإجمالي.
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وقد سجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نمواً أيضاً على أساس ربعي وبنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15,924 مليار ريال تقريباً، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731.279 مليار ريال.
يشار إلى أن إجمالي القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات كانت عند مستوى 687.833 مليار ريال بنهاية العام 2022.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769854
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