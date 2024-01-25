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تونس تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة بـالكوميسا

1/25/2024 2:23:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية“كلثوم بن رجب”، أن بلادها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدولة المصدرة ضمن إتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بنسبة 6.6% من إجمالي الصادرات.

وقالت الوزيرة التونسية ـ خلال جلسة استماع للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحسب بيان صدر، اليوم“الخميس” ـ إن الدول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتع بتخفيضات جمركية إلى جانب عدد من التسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التام من كافة الرسوم والضرائب على السلع الموردة وخاصة منتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية.

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وأوضحت أن أهم الصادرات التونسية في إطار الإتفاقية تتمثل في مواد البناء والزيوت النباتية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.

يُشار إلى أن“الكوميسا” هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حر وتمثل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الـ8 المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامة في لوساكا عاصمة زامبيا، وتم توقيع المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة في 1994.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107769852

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