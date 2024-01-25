فائدة الرهن العقاري الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي (6.95%)، لكنها لا تزال دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.84%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يناير إلى 6.69% من 6.60% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.13% قبل عام.

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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” ظل سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا ضمن نطاق ضيق للغاية خلال الشهر الماضي، وعلى الرغم من تحديات المخزون المستمرة، نتوقع موسم شراء منازل أكثر ازدحامًا في فصل الربيع مقارنة بعام 2023′′.

وفي نفس السياق، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 3.7% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

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