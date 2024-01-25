فائدة الرهن العقاري الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي (6.95%)، لكنها لا تزال دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.84%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يناير إلى 6.69% من 6.60% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.13% قبل عام.
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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” ظل سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا ضمن نطاق ضيق للغاية خلال الشهر الماضي، وعلى الرغم من تحديات المخزون المستمرة، نتوقع موسم شراء منازل أكثر ازدحامًا في فصل الربيع مقارنة بعام 2023′′.
وفي نفس السياق، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 3.7% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769851
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