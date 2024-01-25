السلطات الأمريكية تدقق في استثمارات الشركات الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المقرر أن تخضع“ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” للتدقيق بشأن شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركتي“أوبن إيه آي” و”أنثروبيك بي بي سي- Anthropic PBC”.
وجاء ذلك بعد دراسة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتي نُشرت الخميس، وخلصت إلى أنه ينبغي على الشركات الثلاث تقديم معلومات بشأن الاستثمارات والشراكات المتعلقة بالشركتين المشار إليهما.
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وقالت الوكالة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، إنها أرسلت مذكرات استدعاء إلى الشركات للحصول على معلومات بشأن كيفية تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي على المشهد التنافسي.
وتشعر سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل“مايكروسوفت” و”ألفابت” و”أمازون”، تحاول السيطرة على الشركات الناشئة ذات الآفاق الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية“لينا خان” في حدث الخميس، إن الوكالة تراقب الصناعة عن كثب، محذرة من أن شركات الذكاء الاصطناعي“لا يمكنها استخدام مزاعم الابتكار كغطاء لخرق القانون”.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107769850
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