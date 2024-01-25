السلطات الأمريكية تدقق في استثمارات الشركات الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن تخضع“ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” للتدقيق بشأن شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركتي“أوبن إيه آي” و”أنثروبيك بي بي سي- Anthropic PBC”.

وجاء ذلك بعد دراسة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتي نُشرت الخميس، وخلصت إلى أنه ينبغي على الشركات الثلاث تقديم معلومات بشأن الاستثمارات والشراكات المتعلقة بالشركتين المشار إليهما.

موضوعاتالمغرب يسجل رقماً قياسياً للسياح بـ14.5 مليون زائر العام الماضي إس آند بي: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية تونس تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة بـ”الكوميسا”

وقالت الوكالة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، إنها أرسلت مذكرات استدعاء إلى الشركات للحصول على معلومات بشأن كيفية تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي على المشهد التنافسي.

وتشعر سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل“مايكروسوفت” و”ألفابت” و”أمازون”، تحاول السيطرة على الشركات الناشئة ذات الآفاق الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية“لينا خان” في حدث الخميس، إن الوكالة تراقب الصناعة عن كثب، محذرة من أن شركات الذكاء الاصطناعي“لا يمكنها استخدام مزاعم الابتكار كغطاء لخرق القانون”.

المصدر: