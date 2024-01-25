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إس آند بي: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية

1/25/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت“ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الاضطرابات في حركة المرور بالبحر الأحمر والناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية، حيث تغير مسار الشحن الذي يمر عادة عبر قناة السويس حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت“إس آند بي”:” تُظهر حركة الشحن التجاري عبر البحر الأحمر علامات على انتعاش هش من أدنى مستوياتها الأخيرة، وفقًا لبيانات تتبع السفن، بعد أن واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضرب الأصول العسكرية للحوثيين لمنع الإضرار بالتجارة المنقولة بحرًا”.

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وأظهرت بيانات الوكالة، أن شحنات النفط الخام التي تمر بالبحر الأحمر بلغت 29 مليون برميل في 21 يناير، ارتفاعًا من 12 مليون برميل فقط في 14 يناير وقريبة من مستويات العام الماضي.

وفي الثاني والعشرين من يناير، ارتفعت حركة مرور السفن عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، إلى 40 سفينة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يناير عندما شنت الولايات المتحدة لأول مرة هجمات مضادة دفاعية على مواقع الحوثيين في اليمن.

واختتم التقرير، أنه على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوى تاريخي بلغ 18 عبورًا في 15 يناير، إلا أن حركة المرور الحالية عبر مضيق باب المندب، لا تزال أقل بنسبة 40% من مستويات أوائل ديسمبر، قبل أن تبدأ خطوط شحن الحاويات الرئيسية في تجنب هذا المسار.

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