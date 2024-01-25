المغرب يسجل رقماً قياسياً للسياح بـ14.5 مليون زائر العام الماضي

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سجل المغرب رقما قياسيا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي ناهز 14.5 مليون زائر، بحسب ما أعلنته وزارة السياحة، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن السياحة“حققت إنجازا تاريخيا جديدا، فقد استقبل المغرب 14.5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34% مقارنة بسنة 2022”.

وأضاف“على الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر ديسمبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1.3 مليون سائح”.

كان المغرب حقق الرقم القياسي السابق في عدد السياح الوافدين العام 2019 مع 13 مليون شخص، لكن جائحة كوفيد-19 أغرقت القطاع في أزمة حادة قرابة عامين.

وارتفع عدد الزوار الأجانب بحوالى 41% مقارنة مع العام السابق وشكلوا 49% من الوافدين.

وشكل المغاربة المقيمون في الخارج 51% من مجموع السياح الذين زاروا المملكة العام الماضي، بزيادة 27 بالمئة مقارنة مع 2022.

واعتبرت وزارة السياحة أن“هذه الدينامية تؤكد جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة”.

وكانت الوزارة ومهنيو القطاع في المملكة ينتظرون انتعاشه هذا العام واستقطاب أسواق جديدة، بعد بروز اسم المغرب في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

يشكل السياح الأوروبيون عادة النسبة الأهم من الوافدين على المملكة ضمن الزوار الأجانب.

وتعتبر السياحة قطاعا أساسيا في الاقتصاد المغربي وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي.

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