الاحتلال يقتحم يتما جنوب نابلس
التاريخ
1/25/2024 2:20:53 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية يتما، جنوب نابلس.
وأفاد مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية يتما وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات.
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