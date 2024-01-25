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الاحتلال يقتحم يتما جنوب نابلس

1/25/2024 2:20:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية يتما، جنوب نابلس.

وأفاد مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية يتما وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات.


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