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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية

1/25/2024 2:20:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان أثناء مرورهم عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل كلا من: محمد زكريا أبو الرب، ومحمد زياد أبو الرب من مدينة جنين، ومحمد عبد الغني عطاري من بلدة عرابا، أثناء مرورهم عبر حاجز الحمرا.


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