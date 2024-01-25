الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية
التاريخ
1/25/2024 2:20:53 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار /PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان أثناء مرورهم عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل كلا من: محمد زكريا أبو الرب، ومحمد زياد أبو الرب من مدينة جنين، ومحمد عبد الغني عطاري من بلدة عرابا، أثناء مرورهم عبر حاجز الحمرا.
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