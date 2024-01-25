الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل كلا من: محمد زكريا أبو الرب، ومحمد زياد أبو الرب من مدينة جنين، ومحمد عبد الغني عطاري من بلدة عرابا، أثناء مرورهم عبر حاجز الحمرا.

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