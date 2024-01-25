السياحة والآثار تدين اقتحام الاحتلال لمستودع الآثار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أدانت وزارة السياحة والآثار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستودع الآثار في قطاع غزة، الذي تشرف عليه أيضا المدرسة الفرنسية للآثار.

وبينت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا المستودع يحتوي على آلاف القطع الأثرية المهمة التي عثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية على مدار السنوات الماضية، التي تمثل جزءا مهما من تاريخ قطاع غزة وفلسطين بشكل عام.

وحملت الوزارة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن المواد الأثرية أو عن أي تدمير قد يطالها أو سرقة لها.

وشددت على أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستودع الآثار في غزة هو انتهاك خطير وتعد على التراث الفلسطيني، ويخالف الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها (1954 و1999)، واتفاقية 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، وإعلان اليونسكو العالمي لسنة 2001 حول حماية التنوع الثقافي.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية على رأسها "اليونسكو"، بالتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية تراث فلسطين الوطني الذي يعتبر جزءا من تراث الإنسانية، مؤكدة أن هذه الأعمال تعتبر جريمة حرب وفقا للاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن مئات المواقع والمعالم الأثرية قد تم تدميرها خلال العدوان، وهذا يدل على أن الاحتلال ماض في نهج تدمير تراث فلسطين، الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا بهذه الأرض وهو جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة على وجوب وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة فورا، ووقف استهداف المواقع التراثية في فلسطين التي هي جزء من تاريخ وتراث البشرية جمعاء، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتابع مع الجهات الدولية الاعتداءات والجرائم كافة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مواقع التراث.



