وكيل وزارة الزراعة: وضعنا خطة لإعادة إعمار القطاع الزراعي في غزة بعد توقف الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح إن القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) يساهم بما لا يقل عن 35 في المئة من قيمة الإنتاج الزراعي في فلسطين، أي 35 في المئة من إجمالي مليار و300 مليون دولار.

وتابع خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وبعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن القطاع الزراعي في قطاع غزة كان يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف أسرة فلسطينية، فيما يوفر قطاع الصيد وحده فرص عمل مباشرة لأكثر من 5 آلاف أسرة، وحاليا نستطيع أن نقول بأنه ومن خلال التقارير الواردة إلينا، فإن البنية التحتية الزراعية ووحدات الإنتاج كلها تأثرت بشكل غير مسبوق، حيث أن سلسلة الانتاج قد شُلت بالكامل.

وأشار الى أن المحافظات الجنوبية قبل العدوان كانت تنتج 400 ألف طن من الخضروات، ومليون طير من الحبش و20 مليون طير من الدجاج وأكثر من 11 ألف طن من الفراولة، وحوالي 3 آلاف طن من زيت الزيتون، وكل ذلك رغم الحصار المطبق والحرب السابقة، وبالتي نستطيع أن نقول إن كل هذه المنتجات لا تتوفر اليوم على مائدة أهلنا في قطاع غزة نهائيا.

وردا على سؤال حول مجمل الخسائر التقديرية في القطاع الزراعي في قطاع غزة، قال لحلوح: لا نستطيع أن نتحدث عن رقم دقيق لمجمل الخسائر، على سبيل المثال فإن ميناء غزة الرئيس دمر بالكامل، سوق السمك دمر بالكامل، البرك في الاستزراع السمكي دمرت، كما أن قوارب الصيد دمرت بالكامل، وهذا تدمير كامل لهذا القطاع.

وقال إن العدوان البري بدأ في أكثر المناطق زراعة وهي شمال غزة وشرق مدينة غزة، في بيت لاهيا وبيت حانون، عبر تجريف كامل للأراضي الزراعية، مردفا: على سبيل المثال هناك 3 آلاف دونم من الفراولة كانت في بداية إنتاجها في شمال غزة تم القضاء عليها بشكل كامل وتجريفها، كان مقدرا انتاجها بـ11 ألف طن، وبالتالي لم نرى الفراولة في أسواق الضفة الغربية لغاية اللحظة.

وشدد أن 90 في المئة من سلاسل الإنتاج الزراعي والبنية التحتية دمرت بالكامل ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي.

وأكد أن 72 في المئة من إجمالي أهلنا في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، و92 في المئة لا يتوفر لهم الغذاء الكافي، و64 في المئة من أهلنا يأكلون الحشائش أو الخضار غبر الناضجة.

1.5 ليتر من المياه فقط..

أما فيما يتعلق بالمياه، فأكد أن معدل استهلاك الفرد من المياه لسد كل احتياجاته يبلغ 1.5 ليتر، علما أن منظمة العفو الدولية تقول إنه لا يجب أن يقل معدل استهلاك الفرد من المياه يوميا في أوقات الحروب والكوارث من 120 الى 150 لتر في اليوم.

وتابع: لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا أعلاف أو تطعيمات ولا أي شيء غير الدمار الذي يخلفه الاحتلال، وأمام ذلك على الجهات الدولية كافة العمل على وقف العدوان فورا.

نحذر..

وحذر وكيل وزارة الزراعة من خطورة الأسلحة الإسرائيلية على التربة ومياه الآبار والجوفية في قطاع غزة خصوصا بعد تأكيدات المنظمات الدولية أن دولة الاحتلال تستخدم الفسفور الأبيض وغيره من الأسلحة المحرمة دوليا في قصفها على القطاع.

وقال: سنباشر بعد توقف العدوان مع شركائنا سلطة جودة البيئة وبقية وزارات الحكومة بالحصول على عينات مخبرية لفحصها والتأكد من إمكانية الزراعة فيها.

ماذا فعلت الوزارة؟

وفي رده على سؤال حول ماذا فعلت الوزارة للمزارعين المتضررين في قطاع غزة، قال: منذ اليوم الأول للعدوان وجهنا نداءات استغاثة الى جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وتم تزويدها بكافة المعلومات والاحتياجات من أعلاف وأدوية بيطرية وأسمدة كي توفرها، فرصدت موازنات وتم شراء أعلاف وغيرها من المواد الأساسية منذر شهر لكن "إسرائيل" لا تسمح بدخولها لغاية اللحظة.

وتابع: وضعنا خطة طوارىء من 3 مكونات أساسية من أجل تقديم المساعدات الأولية للمزارعين وخصوصا في مدخلات الانتاج للمزارع واستمرار تقديم الخدمات من قبل المؤسسات والوزارات، لذا عند توقف الحرب سنباشر العمل على حصر وتوثيق الأضرار، وفي هذه الأثناء ستتدفق مدخلات الانتاج الزراعي وبعدها عملية إنعاش القطاع، وإعادة الإعمار الشاملة، لكن كل ذلك يحتاج الى وقت ومال.

أتفاجأ بالأسعار وخصوصا اللحوم المجمدة

وردا على قضية ارتفاع الأسعار داخل السوق الفلسطينية وخصوصا اللحوم المجمدة بمقدار 10 شيكل للكيلو، حيث وصل سعر كيلو العجل المجمد 35 بينما يباع كيلو العجل الطازجة حوالي 45 شيكلا، قال وكيل وزارة الزراعة إنني متفاجئ من هذا الأمر.

وتابع: المفروض أن تكون أسعار اللحوم المجمدة في متناول أيدي المواطنين، حيث وفقا للكوتا يدخل السوق الفلسطينية 12 ألف و500 طن سنويا من لحم العجل المجمد دون أي ضرائب عليها وبالتالي يجب أن يكون سعرها في متناول اليد.

وكيل وزارة الزراعة استدرك قائلا: لكنني لا أعلم عن الهوامش التسويقية الأخرى كارتفاع أسعار النقل أو غيرها، لكن الجواب النهائي في هذه القضية يكون لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف: وزارة الاقتصاد الوطني لديها القدرة على نشر الأسعار الاسترشادية بحيث لا يتم زيادتها، وتتدخل في العادة وزارة الاقتصاد اذا كان هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار سلعة استراتيجية، لذا أرجو أن يكون هناك مراجعة للزملاء في وزارة الاقتصاد حول هذ الموضوع، ونحن من جهتنا سنتابع هذا الأمر كوزارة زراعة.