ديبلوماسي سويسري: هناك فجوة بين المواقف الحكومية والرأي العام حول حرب غزّة

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MENAFN - Swissinfo) English (en) 'The world of conflict mediation is evolving' (الأصلي)

غريمينغر، الرئيس الحالي لمركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP)، هو دبلوماسي سويسري والرئيس السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

وانطلاقًا من خبرته الممتدّة لعقود من الزمن في المفاوضات مع الجماعات المسلّحة مثل حماس، يناقش توماس غريمينغر في هذه المقابلة مع سويس إنفو (SWI swissinfo) ما يرتبط بالتعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من تحدّيات وفرص، وذلك فيما يتعلّق بمحادثات السلام. وهو يرى أنه لا يزال لدى سويسرا دور تلعبه في حل النّزاعات الدولية.

سويس إنفو: باعتبارك دبلوماسيًا سويسريًا، سبق لك أن شاركت بشكل مباشر في المفاوضات مع أعضاء حماس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هل يمكنك مشاركتنا كيف شكّلت هذه التجربة فهمك للصراع في الشرق الأوسط، واستراتيجيات الحلّ المحتملة؟

توماس غريمينغر: في ذلك الوقت، أبدت حماس، بما في ذلك فصيلها الأكثر اعتدالاً، اهتماماً بالحصول على الاعتراف الدولي والانخراط في الحوار. وبدا أن الحركة منفتحة على وقف إطلاق نار طويل الأمد، والاعتراف بإسرائيل، والعمل على التوصّل إلى حلّ الدولتين. وكان ذلك الحلّ يتضمّن وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مقابل تحسين ظروف السكان الفلسطينيين.يات، مثل تقليل المضايقات عند نقاط التفتيش. وكان هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز هذا الفصيل المعتدل.

وعندما يتعلّق الأمر بحلّ النزاعات، فإن تحديد المجموعات التي تسعى إلى الاعتراف الدولي، والتي ترغب في كسر العزلة أمر بالغ الأهمية. وكانت استراتيجية سويسرا تتمثّل في التعامل مع هذه الجماعات التي يحتمل أن تكون بنّاءة، لتعزيز نفوذها مقابل العناصر الأكثر تطرّفًا. وكان هذا التوجّه جزءاً من حوارنا الأوسع مع الجماعات الإسلامية في المنطقة.

في عام 2008، قامت سويسرا بصياغة "الوثيقة السويسرية"، وهي إعلان نوايا يفتح الطريق أمام المحادثات بين إسرائيل وحماس. كيف تطوّر دور سويسرا من كونها شريكًا متميزًا في التفاوض مع حماس، إلى قرارها دعم تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية؟

هذا سؤال مهمّ. بمرور الوقت، لم يعالج المجتمع الدولي المظالم الأساسية للفلسطينيين.يات، وقام بتغيير نظرته إلى حماس. لقد تزايد النظر إلى حماس باعتبارها جماعة إرهابية، فيما صار للعناصر المتطرّفة في الحركة اليد العليا تدريجياً. ولم يتوقّف الحوار السويسري مع حماس بشكل كامل مطلقًا، ولكنه تحوّل من طبيعة سياسية إلى طبيعة أكثر تقنية بعد عام 2008، عندما قرّرت الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي عدم الانضمام إلى العملية.

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تعمل الحكومة الفدرالية على تصنيف حماس رسميًا كمنظمة إرهابية. هل لا تزال سويسرا تتعامل مع الحركة؟

في أعقاب الهجمات الوحشية التي وقعت في أكتوبر والفظائع التي ارتكبتها حماس، والتي كانت ذات طبيعة إرهابية بشكل واضح، كان على المجلس الفدرالي أن يرسل إشارة قوية من خلال وصف الحركة بالإرهابية. ومع ذلك، فإنه في التشريع السويسري، هناك طرق مختلفة لتصنيف مجموعة ما، ومن المحتمل أن تسمح بعض الأساليب بإجراء حوار سري خلف الكواليس، إذا ما اعتبرت مفيدة في مرحلة ما.

+ "إعلان حماس منظمة إرهابية يتعارض مع حياد سويسرا"

هل يمكن لسويسرا أن تلعب دوراً في تخفيف الردّ العسكري الإسرائيلي، في ضوء الدعوات الأخيرة التي أطلقها المجتمع الدولي من أجل ذلك؟

بوصفها مدافعة عن القانون الإنساني الدولي، يقع على عاتق سويسرا أن تصرّ على التزام إسرائيل بمبادئ هذا القانون، بما في ذلك حماية المدنيين والمدنيات، وخاصة مبدأ التناسب. وينبغي متابعة ذلك من خلال القنوات الثنائية، والمنصات المتعددة الأطراف مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدبلوماسية الهادئة والعامّة.

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية محاكمةَ إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. كيف تقيّم دور سويسرا الحالي في حماية القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة باعتبارها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف؟

لقد أصبحت سويسرا بالفعل أكثر صراحةً في إرسال رسائل واضحة إلى إسرائيل بشأن احترام القانون الإنساني الدولي. وفي حين أن إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن الصراع مهمّة، إلا أنه من غير المرجّح أن تحلّ القضية الفلسطينية بشكل جذري. إن العملية السياسية والالتزام من جانب الأطراف على الأرض، بما في ذلك إسرائيل وجهات المصلحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، أمر ضروري للتوصّل إلى حلّ سياسي مستدام.

© Keystone / Anthony Anex

هل تعتقد أن إحجام الاتحاد الأوروبي عن التعامل مع حماس قد أثّر على آفاق السلام في المنطقة؟

إذا فكّرنا في هذا السؤال، فإنّنا نخوض فيما كان يمكن أن يكون. لقد بدأ الحوار بين سويسرا وحماس قبل عشرين عاماً تقريباً على أمل انضمام الاتحاد الأوروبي إليه في نهاية المطاف. وكان من الممكن أن تؤدّي مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى توجيه حماس نحو الاعتدال، ممّا من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج بنّاءة أكثر. لكنّ هذا مجرّد تخمين، ولا يمكننا التأكدّ من النتيجة.

هل ترى أنّ هناك فجوةً ملحوظةً بين المواقف الحكومية الرسمية، خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبين الرأي العامّ حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

نعم، هناك فجوة. فمن ناحية، يتأثّر الناس بشدّة بحجم الدمار والخسائر التي لحقت بالمدنيين والمدنيات الفلسطينيين.يات نتيجةً للحرب، وهو أمر مفهوم. ومن ناحية أخرى، تركّز الحكومات الغربية، المتأثّرة بوجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، على ضرورة إلحاق الهزيمة الحاسمة بحماس. وهذا الموقف يتناقض مع التصوّرات السائدة في العالم العربي وفي جزء كبير من الجنوب العالمي. ومع ذلك، فإنّه لا ينبغي أن نتفاجأ بهذا الانقسام بين ردّ الفعل العميق على التكلفة البشرية للصراع والمنطق الجيوسياسي والأمني وراء المواقف الحكومية.

يرى البعض أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي هما الضحيّة الرئيسية للحرب الدائرة. هل تعتقد أن ذلك يقوّض تصوّر حقوق الإنسان باعتبارها عالمية وضامنةً للأمن والكرامة؟

لقد حدثت، مراراً وتكراراً، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، على مدى العقود القليلة الماضية. ليست هذه التطوّرات حديثة إذن. ومع ذلك، يبدو أن هناك اتجاهًا جديدًا نسبيًا لحلّ الصراعات عسكريًا، وهو أمر مثير للقلق. كما أنه يقوّض النظام العالمي القائم على القانون الدولي والقواعد المتّفق عليها بشكل مشترك. إن التحوّل من عالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة إلى عالم متعدّد الأقطاب، حيث تلعب مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) ودول الجنوب العالمي، دورًا أكثر أهمية، أدّى حتى الآن إلى خلق نظام غير مستقرّ وأكثر فوضوية، بشكل عطّل القدرة على التنبؤ بالنظام القائم على القواعد الذي كان لدينا من قبل.

مع ظهور جهات فاعلة جديدة في مجال الوساطة في النزاعات، مثل قطر والمملكة العربية السعودية، هل تعتقد أن سويسرا فقدت بعض نفوذها في مجال المساعي الحميدة؟

إن عالم الوساطة في النزاعات آخذ في التطوّر، ومن الإيجابي رؤية جهات ميسّرة ووسيطة جديدة على الساحة. وبدلاً من الخوف من فقدان نفوذها، ينبغي لسويسرا أن تبحث عن التكامل مع هذه الجهات الفاعلة الجديدة. هناك أنواع مختلفة من الأساليب التي قد تنجح في تقريبوجهات النظر بين أطراف النزاع. ففي بعض الأحيان تنجح الوساطة التقليدية، وفي أحيان أخرى قد تحتاج إلى جهة فاعلة إقليمية قوية أو واسعة الحيلة لتسهيل الأمر. والمهمّ دائمًا هو ثقة الأطراف في الوسيط. وهذا يجعل الاستثمار في نقاط الدخول لحلّ النزاعات أمرًا مهمًا للغاية، بما يعني بناء علاقات ثقة مع أطراف الصراع، الأمر الذي يمثّل في كثير من الأحيان عملية طويلة الأمد.

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ما رأيك في خطة السلام، المكوّنة من عشر نقاط، التي طرحها الرئيس زيلينسكي، والتي تمّت مناقشتها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؟

خطّة الحكومة الأوكرانية هي جهد مشروع لحشد الدعم الدولي حول رؤيتها لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن أي عملية سلام رسمية يجب أن تشمل روسيا. وبهذا المعنى فإن النتيجة الفعلية لعملية السلام المتفاوض عليها ستكون مختلفة عمّا تدعو إليه الأطراف في البداية.

+ دافوس 2024... أوكرانيا وسويسرا تحثّان الدول على دعم خطة السلام

بناءً على تجربتك، هل هناك اختلافات واضحة في تكتيكات التفاوض في النزاعات، بين التعامل مع الجهات غير الحكومية، مثل حركة حماس، وبين الجهات الحكومية مثل حالة روسيا وأوكرانيا؟

بالتأكيد، هناك اختلافات كبيرة. فعند التفاوض مع الدول، تكون هناك قنوات اتصال رسمية وآليات راسخة لحلّ النزاعات. وفي المقابل، فإن التعامل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية يثير على الفور قضايا حول الاعتراف بوضعها السياسي. ومع ذلك، فإنه في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، تميل قنوات الاتصال الرسمية وآليات حل النزاعات بين الدول إلى أن تُحجب بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عندما تعمل الجهات الفاعلة غير الحكومية كوكلاء للدول، تصبح الاختلافات بين المسارين، مع الجهات الرسمية الحكومية من جهة وغير الحكومية من جهة أخرى، غير واضحة أيضًا. لذلك، فإنه في كلتا الحالتين، غالبًا ما يصبح إنشاء قناة قوية للحوار هو التحدّي الأكبر في بداية العملية.

تحرير: فيرجيني مانجين/ليفم

ترجمة: أمل المكّي

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