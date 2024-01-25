الحوثيين: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء لغزة بأسرها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة، ويتوقف الإجرام الصهيوني.
وأضاف الحوثي: استعملنا حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا في عملياتنا.
وتابع: معركتنا تهدف لإسناد الشعب الفلسطيني، وليس لها أهداف أخرى.
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