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الحوثيين: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء لغزة بأسرها

1/25/2024 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة، ويتوقف الإجرام الصهيوني.
وأضاف الحوثي: استعملنا حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا في عملياتنا.
وتابع: معركتنا تهدف لإسناد الشعب الفلسطيني، وليس لها أهداف أخرى.

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