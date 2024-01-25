الارصاد : ثلوج على هذه المرتفعات يوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي عميق يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود اجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، مع تحذير عالي من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 65كم/ساعة ، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الامطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في كافة المناطق .

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