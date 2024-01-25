كأس السوبر الإماراتي القطري في إبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
علم "البيان الرياضي"، أن هناك اتفاقاً بين رابطة المحترفين الإماراتية مع مؤسسة دوري نجوم قطر، على إقامة بطولة كأس السوبر "الإماراتي- القطري" خلال إبريل المقبل، بمشاركة أندية شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر، وستخصص لها جوائز مالية تصل لحوالي 800 ألف دولار للبطل، و400 ألف دولار للمركز الثاني.
ويقضي نظام البطولة، بأن تقسم على مباراتين، ويلتقي في الأولى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، على أن تقام المباراة في دبي يوم 13 إبريل المقبل، بينما يلتقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر، وستقام المباراة في قطر.
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