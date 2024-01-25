كأس السوبر الإماراتي القطري في إبريل

علم "البيان الرياضي"، أن هناك اتفاقاً بين رابطة المحترفين الإماراتية مع مؤسسة دوري نجوم قطر، على إقامة بطولة كأس السوبر "الإماراتي- القطري" خلال إبريل المقبل، بمشاركة أندية شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر، وستخصص لها جوائز مالية تصل لحوالي 800 ألف دولار للبطل، و400 ألف دولار للمركز الثاني.

ويقضي نظام البطولة، بأن تقسم على مباراتين، ويلتقي في الأولى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، على أن تقام المباراة في دبي يوم 13 إبريل المقبل، بينما يلتقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر، وستقام المباراة في قطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز