غداً.. الزمالك مع الرجاء في افتتاح كأس تحدي دبي لكرة القدم

تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة كأس تحدي دبي 2024 لكرة القدم، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

ويشارك في البطولة 4 فرق، هي الزمالك المصري، والأهلي السعودي، والرجاء الرياضي المغربي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتقام منافساتها لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يناير الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتفتتح البطولة غداً بالمباراة الأولى بين الزمالك والرجاء في السادسة مساء، وتقام المباراة الثانية يوم السبت بين فريقي الأهلي ووهان ثري تاونز.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد والتي تجمع بين الفائزين في أول مباراتين، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نفس المباراتين.

وكشفت اللجنة المنظمة عن كأس البطولة الذي تم تصميمه خصيصا للفائز بلقب هذه البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، و أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

كما حضر المؤتمر مجموعة من نجوم الفرق المشاركة ومدربيهم وعلى رأسهم، البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، والألماني ماتياس يايسلة مدرب الفريق، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) نجم ألزمالك، ومعتمد جمال مدرب الفريق، وأنس الزنيتي جارس مرمى الرجاء، وبيدرو موريلا مدرب فريق ووهان ثري تاونز.

وأكد سعيد حارب أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة لأبرز الفرق العالمية لإقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/: "تتيح مثل هذه البطولات الفرصة لجماهير الجاليات المختلفة الموجدة في دبي للاستمتاع بأجواء مثل هذ المباريات وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة".

وأضاف: "قدمت دبي الموسم الماضي بطولة جمعت بين أقوى الأندية الأوروبية هي ليفربول، و آرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، ونسعد أن نقدم في هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وأفريقيا يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها 3 أندية عربية، وأحد الأندية الصينية الكبيرة".

وأكّد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى ستسهم في تعزيز نجاح هذه البطولة المرتقبة.

ورحب عبدالله سالم بن طوق باستضافة استاد آل مكتوم بنادي النصر لمنافسات هذه الدورة، مشيداً بالتعاون الذي يجمع ناديه مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقال: "يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم الذي أصبح تحفة رياضية ومعمارية، وملتقى لأكبر الأندية العالمية ووجهة تستقطب الجماهير المحبة لكرة القدم".

فيما أكد أحمد الخاجة أن النسخة الأولى من كأس تحدي دبي تمثل حدثاً بارزاً من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات.

وقال: "يشكل تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي. وكلنا ثقة بأن هذه البطولة ستستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، لا سيما أنها تضم أبرز النوادي فيها".

وعبر نجوم الفرق المشاركة في البطولة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة، في ظل الاهتمام الكبير المصاحب لها، والذي يعزز من قيمة الأحداث الرياضية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة.

كما أكد مدربو الفرق المشاركة عن سعيهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه البطولة التي تأتي في مرحلة توقف المسابقات الرسمية نظراً لإقامة بطولتي كأس آسيا، والأمم الإفريقية في هذا التوقيت.

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