منتخبنا الوطني يكثف استعداداته لمواجهة طاجيكستان بدور الـ16 من كأس أسيا

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجة تركيزه إلى أقصى معدلاتها استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان في دور الـ16 من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي.

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بهدف واحد فقط هو الفوز والتأهل لربع النهائي، خاصة وأنه دخل مرحلة خروج المغلوب.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 وصيفا للمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل أمام فلسطين 1-1، فيما خسر مباراته الأخيرة أمام إيران 1 / 2 .

ويعكف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تصحيح الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية خاصة الدفاعية، إلى جانب رفع الروح المعنوية للاعبين من أجل حسم نتيجة اللقاء.

وأجرى اللاعبون الذين خاضوا لقاء الثلاثاء أمام إيران عملية استشفاء من أجل العودة سريعا، إلى التدريبات القوية مع الفريق، وبقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الخميس حصة تدريبية بقيادة بيتو عمل خلالها على رفع الجانب البدني، والتركيز على الجانب التكتيكي، في ضوء متابعته لعدد من مباريات سابقة للمنتخب الطاجيكستاني المتأهل من المجموعة الأولى بعدما حل ثانيا خلف المنتخب القطري المتصدر.

ويشهد اللقاء عودة المدافع خليفة الحمادي، بعد غيابه عن المباراة الماضية نظرا لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فلسطين، فيما يغيب المهاجم سلطان عادل نظرا لتعرضه للإصابة وحاجته للاستمرار في البرنامج العلاجي.

وقال بدر ناصر مدافع منتخبنا الوطني إن المنتخب حقق هدف التأهل إلى دور الـ 16 في كأس آسيا، مثمناً الدور الكبير للجماهير الإماراتية التي ساندت اللاعبين في كل مباريات مرحلة المجموعات، وكان لحضورها ودعمها أكبر الأثر في تحقيق الهدف المنشود والوصول للمرحلة التالية.

وأكد بدر ناصر أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب، وأن المنافسة فيها أقوى وأشد، لأن كل المنتخبات المتأهلة لديها دافع الاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة.

ووعد اللاعب ببذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه اللاعبين، وتقديم كل ما يملكون من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد تسود اللاعبين في المعسكر، وأن الجميع على قلب رجل واحد، ويعملون من أجل مواصلة المشوار بنجاح.

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