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شبكة الرؤساء التنفيذيين العالمية: الإمارات مركز عالمي للتجارة ووجهة جذب للاستثمارات الأجنبية

1/25/2024 10:00:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد الدكتور طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت مكانتها الرائدة العالمية باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة الدولية.

وأضاف نظامي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي، أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم، مع نجاحها في الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك على الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي.

وأوضح نظامي أن دولة الإمارات بفضل عوامل جاذبيتها الفريدة ستستمر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي للأعمال ووجهة عالمية مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال.

وحققت الإمارات زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، مسجلة ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم بنسبة 18%، وفق التقرير الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وقال نظامي أن مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي تأتي ضمن وفد تجاري كبير من دولة الإمارات يضم 28 رجل أعمال من مختلف دول العالم، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في واحدة من أكبر المنتديات المالية المتخصصة بمشاركة نخبة من المتخصصين وقادة القطاع المالي على مستوي العالم.

وذكر نظامي أن المنتدى المالي الآسيوي يمثل فرصة جيدة لمجتمع الأعمال والقطاع المالي في دولة الإمارات للتعرف على أخر التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، إضافة إلى انه يسمح لهم بالترويج لفرص الاستثمار، مشيراً إلى ان المنتدى يسهم في رسم مسار مستقبل قطاع الصناعة المالية.

وأشار نظامي إلى أن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين المشاركين في المنتدى المالي الآسيوي أبدوا رغبتهم في تأسيس شراكات استثمارية ومشاريع جديدة في دولة الإمارات.

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