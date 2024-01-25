مرسيدس بنز تقتحم عالم العقارات في دبي بمجمع متكامل بالشراكة مع «بن غاطي»

كشفت مرسيدس-بنز في دبي، عن مشروعها المشترك «مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي» – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية. وينطلق المشروع في دبي هذا العام بالتعاون بين شركة مرسيدس-بنز وشركة بن غاطي للتطوير العقاري، لإنشاء مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي الذي يتخذ شكل برج سكني مكون من 65 طابقًا، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة النقاء الحسي لمرسيدس بنز.

ويضم مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي مجموعة مكونة من 150 وحدة سكنية، تتألف من تشكيلة متوازنة بعناية فائقة تشمل شققاً من غرفتين إلى أربع غرف نوم وخمس شقق بنتهاوس..

وسوف تعرض المساكن مرافق متعددة الاستخدامات تشمل المطاعم، والمساحات الرياضية والمنشآت الصحية، والصالات، ومتاجر التجزئة غير المتعلقة بالسيارات، ومساحات العرض، ومواقف السيارات. وسوف تقدم مرسيدس - بنز بالتعاون مع الشركات المحلية التابعة لها، والمطورين ومقدمي خدمات، مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة. وسوف يشمل ذلك مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات، يرسي المشروع معايير جديدة للحياة الذكية والفاخرة عبر تقديم منازل فردية تحمل اسم «مرسيدس-بنز» الحصري.

وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات: «من خلال إطلاق أماكن مرسيدس-بنز في دبي، فإننا نفتح آفاقاً جديدة عبر دمج عالم مرسيدس-بنز بسلاسة في المواطن المعيشية المفضلة لعملائنا. وسوف يجمع تعاوننا مع شركة بن غاطي العقارية بين الخبرة والثقة، ما يضمن الريادة في تجربة عقارية تجسد شغفنا المشترك بالابتكار».

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: نحن متحمسون للغاية للعمل مع مرسيدس-بنز لتطوير مشروع «مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي» الجديد في دبي. وهدفنا هو خلق تجربة معيشة لا مثيل لها للمقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم. سوف يجسد مشروع «مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي» روح الحياة الراقية المتأصلة في هوية علامة بن غاطي، ما يعني تصميمنا لمشروع مبدع يظهر الأناقة الفريدة.

ويمتاز مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي بشكل البرج الخارجي الفريد الذي يذكرنا بالخطوط الانسيابية في تصاميم مجموعة من سيارات مرسيدس بنز فائقة الحداثة. وتشمل هذه الطرازات «فيجين إي كيو دبل إكس» و«فيجين وان إليفن» فائقة الأداء، ومفهوم تصميم الفئة «سي إل إيه» التي تم الكشف عنها في معرض «أي إيه إيه موبيليتي 2023». ويبلغ ارتفاع البرج 341 متراً (1118 قدماً)، ويقع في قلب المدينة مع إطلالات متعددة على برج خليفة الشهير عالميًا، في أرقى المواقع وسط مدينة دبي.

وقال جوردن فاغنر، الرئيس التنفيذي للتصميم، في مجموعة مرسيدس بنز إيه جي: «التصميم الأيقوني للبرج هو الهدف الرئيسي الذي وضعناه نصب أعيننا. نريد إنشاء تحفة مميزة تترك انطباعاً فريداً. وهذا ما خصصناه لمشروع مرسيدس بنز بليسز في دبي. لقد أخذنا فلسفتنا التصميمية الفريدة المتمثلة في النقاء الحسي إلى ما هو أبعد من السيارات وشكلنا معلماً مميزاً. وتبدو إطلالة البرج مختلفة للغاية وفريدة من نوعها ومستقبلية، وسوف ترتبط بالتصميم والتكنولوجيا والجاذبية الفاخرة التي تعتبر علامات تجارية لكل سيارات مرسيدس-بنز».