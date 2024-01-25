«آي بي إم» تعزز أرباحها الفصلية مع التركيز على البرامج والخدمات

بدأ تركيز شركة (آي بي إم) العملاقة للكمبيوتر على البرمجيات والخدمات يؤتي ثماره، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في الربع الأخير بنسبة 4 % على أساس سنوي إلى 17.4 مليار دولار.

وقفزت الأرباح من 2.7 مليار دولار إلى نحو 3.3 مليارات دولار.

ودفع المستثمرون سعر السهم للأعلى بنحو 8 % في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وفي الربع الماضي، زادت الإيرادات في كل من قسم البرمجيات والأعمال الاستشارية، حسبما أعلنت الشركة.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة مزيداً من نمو المبيعات.