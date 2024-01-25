المصنفات الـ 10 الأوائل عالمياً يشاركن في بطولة سوق دبي الحرة للسيدات 2024

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة المصنفات العشر الأوائل في النسخة الجديدة من البطولة، ومن بينهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا.

وتُقام النسخة الـ 24 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير المقبل، تليها النسخة الـ32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

تضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة أيضا كلاً من إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالمياً، وكوكو جوف المصنفة الرابعة عالمياً، وجيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، وماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، وماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، وكارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، ويلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً.

وتسعى شفيونتيك لتعويض خسارتها أمام باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي وتحقيق الفوز بالبطولة، لا سيما بعد خسارتها أمام ليندا نوسكوفا في بطولة أستراليا المفتوحة.

كما تسعى اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا للدفاع عن لقبها الذي حصلت عليه في الدورة 24 من بطولة السيدات التي أصبحت مؤخراً إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "يسعدنا أن نشهد مشاركة العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي، مما يؤكد الأهمية الكبرى لبطولات سوق دبي الحرة للتنس".

وأضاف: ""تُظهر مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة عالمياً الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة من فئة 1000 نقطة، ونحن نتطلع إلى المزيد من المنافسات المشوقة هذا العام".

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "تسرنا رؤية العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي مرة أخرى، وتزداد أهمية هذه البطولة كل عام، ولا سيما بعد أن أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بشكلٍ دائم".

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