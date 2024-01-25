منتخب البحرين يرافق كوريا الجنوبية والأردن لدور الـ16 بكأس آسيا

حجز المنتخب البحريني لكرة القدم، مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الأردني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل كوريا الجنوبية مع ماليزيا 3 / 3.

وعلى استاد خليفة الدولي، فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني بهدف نظيف أحرزه عبد الله يوسف هلال في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأردني عند أربع نقاط في المركز الثالث، علما بأنه كان ضمن تأهله للدور التالي.

ويلتقي المنتخب البحريني في دور الـ16، مع المنتخب الياباني.

فيما سينتظر المنتخب الأردني لنهاية مباريات دور المجموعات لمعرفة الفريق الذي سيواجهه في دور الـ16.

وعلى استاد الجنوب، اقتنص منتخب كوريا الجنوبية نقطة بعد تعادله مع المنتخب الماليزي 3 / 3.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيونج وو يونج في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب ماليزيا من قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق محمد فيصل عبد الحليم في الدقيقة 51 وعارف أيمن في الدقيقة 61 من ركلة جزاء،

ولكن تمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق كانج إن لي، ثم سجل هيونج مين سون الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المنتخب الماليزي هدف التعادل عن طريق روميل موراليس.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب ماليزيا أول نقطة له وظل في قاع الترتيب.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16 مع متصدر المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات السعودية وعمان وقيرغيزستان تايلاند، والتي تقام مباريات الجولة الأخيرة بها في وقت لاحق من اليوم، فيما ودع منتخب ماليزيا منافسات البطولة.

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