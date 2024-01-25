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المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

1/25/2024 9:21:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البنك المركزي الأوروبي الخميس التوقعات بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي الحالي.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو عند مستوى 4% .

ويواجه البنك المركزي تباطؤًا في اقتصاد منطقة اليورو واستقرارًا ماليًا هشًا، لكنه يركز أيضًا على خفض التضخم إلى 2% من 2.9% حاليًا. ويشعر البنك المركزي الأوروبي بقلق بالغ إزاء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية والتراجع عن بعض آثار التشديد الحالي.

أمضى بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الشهر في التراجع عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الربيع، مشددين على ضرورة انتظار بيانات الأجور في الربع الأول. وفي صباح يوم الخميس، كانت الأسواق تأخذ في الاعتبار احتمالًا بنسبة 62٪ لخفض أسعار الفائدة في أبريل، وفقًا لبيانات LSEG.

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