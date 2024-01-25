أبطال الإمارات على موعد مع إنجازات جديدة في بارالمبية غرب أسيا الشارقة 2024

مع بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة ، التي تستضيفها إمارة الشارقة متمثلة في نادي الثقة للمعاقين خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير القادم ، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يواصل فرسان الإرادة استعداداتهم لتسطير إنجازات جديدة تضاف إلى مسيرتهم الرياضية الزاهية .

ابن خادم : انجازات أصحاب الهمم ثمرة دعم القيادة الرشيدة

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة لأبنائها، إذ تعد رياضة ذوي الإعاقة الرافد الرئيس لإنجازاتنا الدولية خلال الفترة السابقة والقادمة وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وقال: نحن على مشارف مشاركة في بطولة رياضية هي الأهم لذوي الإعاقة في منطقة غرب أسيا ، أمامنا تحد جديد، وعلى ثقة بأن أبناءنا لن يخيبوا

الظن مثلما عودونا دائماً على الإنجازات، خصوصاً وأن رياضة ذوي الإعاقة في تطور مستمر، حيث نسعى لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومتفائلون بأن أبناءنا قادرون على العطاء ومواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن منتخبنا يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات والتواجد على منصات التتويج .

استعدادات قوية

وأكد ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية ، أن استعدادات منتخبنا بلغت ذروتها، من أجل أن يرسم اللاعبون واللاعبات صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم وخاصة أن البطولة تقام في دولة الإمارات ، متطلعاً أن تكون الألقاب من نصيب أبطالنا وكشف المهيري أن بعثة منتخبنا المشاركة في ألعاب الشارقة ، تجمع بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، متطلعاً أن يستفيد الذين يشاركون لأول مرة من تواجدهم في الحدث الرياضي الكبير ، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وأشار إلى أن جميع اللاعبين على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم ، التي تسير على الطريق الصحيح، مثمناً دور الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة البارالمبية في توفير مقومات النجاح للاعبين وصولاً للتواجد على منصات التتويج وأضاف المهيري أن المنتخب الإماراتي يشارك بوفد قوامه 83 لاعب ولاعبة يشاركون في سبعة رياضات مختلفة .

محمد القايد.. بطولات الشارقة لها مذاق خاص

البطل البارالمبي محمد القايد، أكد استعداده الكامل لخوض غمار منافسات الألعاب البارالمبية لغرب أسيا مشيرا بأنه ختم استعداداته للبطولة بمعسكره التدريبي في تايلند من أجل تحقيق انجاز يليق بدولة الإمارات وأوضح القايد أن البطولات التي تقام في دولة الإمارات وخاصة في الشارقة لها طابع خاص في نفسه متمنيا أن يتواجد على منصات التتويج ويهدي إنجازه إلى القيادة الرشيدة و نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة ويشارك القايد في منافسات العدو بالكراسي المتحركة فئة T34 في منافسات 100 م و200م و 400 و 1500 م .

محمد الزرعوني .. جاهزون للتحدي

أكد بطلنا محمد الزرعوني والمشارك في منافسات كرة السلة والريشة الطائرة أنهم أكملوا الجاهزية للمشاركة في الحدث الكبير من أجل الظهور بصورة جيدة والمنافسة بقوة على نيل الميداليات، لافتاً إلى أنه يثق في كافة زملائه اللاعبين الذين يبذلون جهداً مقدراً في التحضيرات، من أجل رفع علم الدولة في الدورة

وقال: أن المنافسة ستكون صعبة، ولكننا على قدر المسؤولية حيث نملك نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات لن يأتي من فراغ، إذ يقف خلفها دعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة .

نورا الكتبي : تجربة قوية لباريس 2024

نورة الكتبي، أول من فازت بميدالية نسائية في تاريخ الألعاب البارالمبية، لتدخل بذلك التاريخ متحديةً حيث كانت على موعد في تسطير اسمها في سجل الأبطال عندما حققت بفضية مسابقة دفع الجلة سيدات فئة «اف 32»، في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتطمح الكتبي إلى مواصلة الإنجازات والتواجد على منصات التتويج في بطولة الشارقة مشيرة أن البطولة فرصة جيدة وتجربة قوية قبل الألعاب البارالمبية باريس 2024 مشيرة بأن تواصل تدريباتها بإنتظام من الوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل المشاركة في البطولة ومنافسة أبطال العالم من أصحاب الخبرات الكبيرة في المنافسات العالمية .

جدير بالذكر أن الدورة تشهد تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.

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