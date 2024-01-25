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محمد بن راشد يوجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي لحضور القمة العالمية للحكومات

1/25/2024 9:21:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، لحضور القمة العالمية للحكومات 2024، سلمها الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

وأكد الدكتور مطر حامد النيادي خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
من جهته أعرب الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً بأهمية القمة العالمية للحكومات.
وأكد على العلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على الأصعدة والمجالات كافة.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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