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النشامى يخسر أمام البحرين

1/25/2024 9:11:15 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الحكومة تتوقع إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
  • مديرية مكافحة التسول تضبط 698 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
  • مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها في ظل تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني ظهر اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور.
  • الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وفق ما قالت أربعة مصادر رويترز.
  • تكون باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية
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    النشامى يخسر أمام البحرين 01/25/2024 - 16:34 عمان ن

    عرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023.

    وضمن المنتخب تأهله للدور الثاني رسميا بعد فوز اليابان على اندونيسيا الأربعاء، بغض النظر عن نتيجة مباراة البحرين.

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