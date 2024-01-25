النشامى يخسر أمام البحرين

(MENAFN
- Amman Net)
الحكومة تتوقع إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
مديرية مكافحة التسول تضبط 698 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها في ظل تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
المنتخب الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني ظهر اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور.
الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وفق ما قالت أربعة مصادر رويترز.
تكون باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية
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النشامى يخسر أمام البحرين 01/25/2024 - 16:34 عمان ن
عرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023.
وضمن المنتخب تأهله للدور الثاني رسميا بعد فوز اليابان على اندونيسيا الأربعاء، بغض النظر عن نتيجة مباراة البحرين.
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