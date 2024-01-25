النشامى يخسر أمام البحرين 01/25/2024 - 16:34 عمان ن

عرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023.

وضمن المنتخب تأهله للدور الثاني رسميا بعد فوز اليابان على اندونيسيا الأربعاء، بغض النظر عن نتيجة مباراة البحرين.

أخبار رياضة أضف تعليقك Radio Al-Balad