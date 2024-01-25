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الامن العام للمواطنين : لا تقتربوا من هذه الأماكن يوم الجمعة

1/25/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بمنخفض جوي يوم غد الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :
●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية
● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.
●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.
●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر
● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .

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