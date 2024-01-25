الامن العام للمواطنين : لا تقتربوا من هذه الأماكن يوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بمنخفض جوي يوم غد الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :

●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية

● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.

●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.

●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر

● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.

● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .