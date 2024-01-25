على نهج الابتكار والعراقة مع ستيسي ستيوارت، المدير الإقليمي لميلرنول MillerKnoll

(MENAFN
- Alisa Pr) الأردن، 25 يناير 2024: إذا عدنا بالتاريخ إلى فترة الاستهلاك الجماهيري خلال عشرينيات القرن الماضي، فلا يمكننا إغفال الدور البارز الذي لعبته شركتا هيرمان ميلرHerman Miller ونول Knoll. حيث أن هاتين الشركتين، اللتان كانتا في طليعة مجال الأثاث الحديث، ابتكرتا مسارات متميزة خلال فترة تطورّهما.
واليوم، تواصل ميلرنول MillerKnoll حمل راية هذا التراث بعد اندماجهما البارز، والذي يعدّ علامة فارقة في تاريخ هذا القطاع بين هيرمان ميلر Herman Miller ونول Knoll. إذ يجسّد هذا الاتحاد التزاماً بالابتكار الأصيل والاستدامة وتصميم متمحور حول احتياجات الإنسان، متجاوزاً فكرة الدمج بحدّ ذاتها.
وكما يشرح ستيسي ستيوارت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ميلرنول MillerKnoll، "كان اندماج هيرمان ميلر Herman Miller ونول Knoll خطوة منطقية، وذلك في ضوء تراثهما المشترك وتاريخهما العريق. وعند التفكير في مصمّمين بارزين مثل فلورنسا نول وتشارلز وراي إيمز وإيرو سارينن، والذين كانوا زملاء في الدراسة في أكاديمية كرانبروك في بداياتهم، نجد أنه كان من الطبيعي أن تلتقي مساراتهم في نهاية المطاف."
ويضيف: "نحن اليوم في ميلرنول MillerKnoll نقود الآن القطاع بمجموعة استثنائية من العلامات التجارية، ومحفظة لا مثيل لها، وامتداد عالمي معزّز. لكن الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي هو فريق العمل لدينا. فبفضل وجود العديد من المواهب الفريدة والمتحمّسة تحت سقف واحد، لا حدود للإمكانيات الإبداعية."
وقبل اتحادهما، كانت هيرمان ميلر Herman Miller قد اتخذت خطوات استراتيجية هامّة بضمّ شركات مثل CBS وهاي Hay ونوت ون NaughtOne، حيث ساهمت كلّ منها بقيم متميزة لتعزيز محفظتها الاستراتيجية. ومع ذلك، جاءت إضافة نول Knoll لترفع الأمور إلى مستوى جديد تماماً، خصوصاً بفضل قدراتها المتميزة في مجال كماليات الأثاث والكراسي التنفيذية.
ومن شأن هذا الاندماج أن يعزّز قيمة العروض المتاحة لعملاء الشرق الأوسط بشكل كبير. إذ يقول ستيسي ستيوارت، "يستمتع عملاؤنا الآن بالوصول إلى مجموعة أوسع بكثير من العلامات التجارية والتقنيات والابتكارات التي تغطّي العالم بأسره."
ليس هذا وحسب، بل إن الاندماج يتيح كذلك التعامل مع حجم أكبر من الطلبات ويضمن أوقات تسليم أقصر من خلال الاستفادة من شبكة تصنيع عالمية واسعة تمتدّ عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وآسيا، ما يمنح مزيداً من المرونة في إنتاج حلول مصمّمة خصيصاً لكلّ سوق.
ويبقى التصميم الموجّه نحو تحقيق هدف معيّن في صميم نهج ميلرنول MillerKnoll من خلال السعي الدائم إلى تصميم بيئات تركّز على التأثير الإيجابي على الإنسان، بما يتجاوز المنتجات بحدّ ذاتها. ويضيف ستيسي قائلاً، "هذا الالتزام بتحسين الحياة من خلال التصميم يشكّل حجر الأساس بالنسبة لنا".
كما حدّدت ميلرنول MillerKnoll أهدافاً طموحاً لعام 2030 تتضمّن تقليل البصمة الكربونية، والقضاء على البلاستيك المستخدم مرّة واحدة، واستخدام المواد المُعاد تدويرها. وهذا يعكس نظرة شاملة لدور التصميم في تشكيل مستقبل أكثر استدامة واحتراماً للبيئة.
وختاماً، تمثّل مقاربة ميلرنول MillerKnoll تطويراً جديداً يوحّد بين الابتكار والاستدامة لإعادة تشكيل الفضاءات بما يتماشى مع الغايات والأهداف. وكما يختتم ستيسي ستيوارت، "نحن كجماعة ملتزمون بتصوّر قيم تتمحور حول الإنسان وتتجاوز مجرّد الأثاث." وهذا ما يحدّد نهجهم الثابت.
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