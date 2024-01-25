آل صالح: رؤية حاكم الشارقة الملهمة حققت التنمية الشاملة للإمارة

(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشرقة، يناير 2024
قال سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: "لقد شكلت مسيرة العطاء الممتدة على مدى سنوات طويلة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجربة استثنائية في تحقيق تنمية شاملة للإمارة التي تحولت إلى منارة للثقافة والعلم والمعرفة ومثالاً حياً على التطور المثالي المستدام، ووجهة عالمية للسياحة والاستثمار والتجارة، ونموذجاً للسعادة والاستقرار، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف آل صالح "إن يوم 25 يناير من كل عام يمثل مناسبة للاحتفاء بمنجزات ومكتسبات كبيرة، حققت فيها الإمارة نقلات نوعية في مسارات الاقتصاد والتنمية والاستثمار، ونجحت برؤى صاحب السمو حاكم الشارقة أن تقدم نموذجاً متفرداً في بناء مجتمع العلم والمعرفة والثقافة، والنهوض بمقومات الصناعات الإبداعية كافة".
ورفع آل صالح بهذه المناسبة العزيزة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة الذكرى الـ52 لتولي سموه مقاليد الحكم، آملين من الله عز وجل مزيداً من الإنجازات والنجاحات لمسيرة قيادتنا الرشيدة، التي أسست على مدار سنوات نهضة إمارة الشارقة، وعززت مكانتها الريادية في المنطقة، وجعلت من الإنسان محور اهتمامها واستثمارها الأمثل نحو التنمية المستدامة في كافة الميادين.
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