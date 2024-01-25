الشامسي: الشارقة بقيادة سلطان ماضية نحو مستقبل عقاري مزدهر

(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشارقة، يناير 2024
قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في كلمة له، بمناسبة مرور 52 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم:«إن الإمارة بقيادة حاكم الشارقة ماضية نحو مستقبل عقاري مزدهر، وذلك في ظل ما تشهده من نهضة عمرانية تمثل أبرزها في البنية التحتية الحديثة وانتشار المشاريع العقارية المتميزة على امتداد الإمارة، التي وفرت لسكانها نمط العيش الكريم وفق أعلى مستويات جودة الحياة في بيئة آمنة تحقق التواصل الاجتماعي والتماسك الأسري".
وأضاف الشامسي "أن 52 عاماً التي مرت منذ من تولي سموه مقاليد الحكم، حفلت بالإنجازات التي طالت كل المجالات والقطاعات، وتمحورت حول الإنسان ورفاهيته في ظل تنمية شاملة حلقت بالشارقة عالياً وجعلتها واحدة من أكثر المدن على مستوى العالم، تقدماً وتطوراً وازدهاراً".
ورفع الشامسي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأشار إلى أن الدائرة استطاعت بفضل دعمه وتوجيهاته أن تعزز مكانة الإمارة وتجعلها وجهة جاذبه للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وذكر الشامسي إلى أن 25 يناير من كل عام، هو يوم خالد في تاريخ الإمارة، يستقبله أبناؤها بالولاء والعرفان، لصاحب السمو حاكم الشارقة، رجل البناء والنهضة والعطاء، والذي جسد الطموحات العظيمة، وحقق التطلعات التي صنعت النماء، لتزهو الإمارة في عهده، وترسخ مكانتها العالمية.
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