الجلاجل في باريس لحضور اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

(MENAFN
- Epress release) الرياض
شارك وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الثلاثاء 23 يناير في اجتماعات المنتدى الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد في العاصمة الفرنسة باريس.
وكانت جلسات المنتدى التي استمرت لمدة يومين تحت شعار "سياسات أفضل لنظم صحية أكثر مرونة" قد ناقشت التحديات الصحية وتعزيز قدرة البلدان الأعضاء على مواجهة الأوبئة المستقبلية.
وكان الوزير الجلاجل قد التقى ضمن أعمال المنتدى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماتياس كورمان، حيث بحثا سبل تعزيز الشراكة بين السعودية والمنظمة. كما التقى الجلاجل بنظرائه وزراء الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي ووزير الصحة اليوناني أدونيس جورجيادس ووزير الصحة السنغافوري أونج يي كونغ، كما التقى أيضاً بوزيرتي الصحة البرتغالية مارجريدا تافاريس والباراغولية ماريا واسلشوك. وجرى خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون في مجال الصحة العامة وتجارب تطوير نظم الرعاية الصحية.
وكان الوزير الجلاجل قد قام الأربعاء 24 يناير بزيارة مستشفى فوش الجامعي وذلك بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية الفرنسية، كما قام أيضا بزيارة شركة رامسي للرعاية الصحية والتقى عددا من مسؤوليها، حيث تضمن اللقاء تباحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها السعودية لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الصحة.
وفي ختام زيارته لباريس قام الوزير الجلاجل بزيارة لمقر السفارة السعودية في باريس حيث التقى السفير فهد الرويلي والتقى كذلك في الملحقية التعليمية السعودية بعدد من الطلبة المبتعثين.
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