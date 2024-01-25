ديوان الخدمة المدنية يدعو سائقين لاجراء الفحص العملي والفني - اسماء

ديوان الخدمة المدنية يدعو سائقين لاجراء الفحص العملي والفني - اسماء
التاريخ
1/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع دوائر حكومية التالية اسماؤهم لغايات اجراء الفحص العملي والفني لاستكمال اجراءات التعيين في وظيفة سائق .
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