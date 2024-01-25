مجموعة روسية تسلل إلى موقع أمامي وتعتقل ضابطا أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط روسي يحمل لقب "ليوفا"، إن جنود مجموعة الاقتحام التي يترأسها توغلت خلف خطوط التماس واحتلت موقعا معاديا بهدوء تام لدرجة أن ضابطا أوكرانيا جاء لتفقدهم، معتقدا أنهم من جنوده.
وأضاف الضابط: "جاء قائدهم المباشر إلينا. ولم يتوقع أن يرانا - لقد جاء بكل ثقة وراحة وبدون أي اشتباه: وحده، دون حراسة، ومعه مسدس فقط".
وأضاف "ليوفا" أن الضابط الأوكراني، على الأغلب، اعتقد أن جنود المجموعة الروسية هم من جنوده الذين قرروا عصيان الأوامر، ولذلك بدأ بالصراخ والوعيد ورفع مسدسه مهددا.
وفي المحصلة، وقع كأسير في قبضة الجنود الروس الذين نفذوا بعد ذلك هجوما استطلاعيا في الاتجاه الذي جاء منه الضابط، وهو ما سمح لفصيلة الاقتحام هذه بالسيطرة بنجاح على المعقل المحصن.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلين من مجموعة "غرب" بالجيش الروسي، تمكنت في اتجاه كوبيانسك من الاستيلاء على نقطة استناد محصنة معادية، وتم خلال ذلك القبض على بعض العسكريين الأوكرانيين.
RT
MENAFN25012024000208011052ID1107768076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.