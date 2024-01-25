مجموعة روسية تسلل إلى موقع أمامي وتعتقل ضابطا أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط روسي يحمل لقب "ليوفا"، إن جنود مجموعة الاقتحام التي يترأسها توغلت خلف خطوط التماس واحتلت موقعا معاديا بهدوء تام لدرجة أن ضابطا أوكرانيا جاء لتفقدهم، معتقدا أنهم من جنوده.



وأضاف الضابط: "جاء قائدهم المباشر إلينا. ولم يتوقع أن يرانا - لقد جاء بكل ثقة وراحة وبدون أي اشتباه: وحده، دون حراسة، ومعه مسدس فقط".

وأضاف "ليوفا" أن الضابط الأوكراني، على الأغلب، اعتقد أن جنود المجموعة الروسية هم من جنوده الذين قرروا عصيان الأوامر، ولذلك بدأ بالصراخ والوعيد ورفع مسدسه مهددا.



وفي المحصلة، وقع كأسير في قبضة الجنود الروس الذين نفذوا بعد ذلك هجوما استطلاعيا في الاتجاه الذي جاء منه الضابط، وهو ما سمح لفصيلة الاقتحام هذه بالسيطرة بنجاح على المعقل المحصن.



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلين من مجموعة "غرب" بالجيش الروسي، تمكنت في اتجاه كوبيانسك من الاستيلاء على نقطة استناد محصنة معادية، وتم خلال ذلك القبض على بعض العسكريين الأوكرانيين.

RT