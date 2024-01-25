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ضربة موجعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

1/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض فريق برشلونة لضربة موجعة خلال مباراته أمام أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وتعرض بالدي، ظهير برشلونة، لإصابة في العضلة الخلفية خلال محاولته الركض في إحدى الهجمات.
وحاول الجهاز الطبي لبرشلونة تقديم المساعدة لبالدي، لكن الأخير لم يستطع استكمال المباراة، حيث غادر في الدقيقة 23.
واضطر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني الدفع بالشاب هيكتور فورت، بدلا من بالدي.
وكان جوركا جوروزيتا قد أحزر هدف التقدم لأتلتيك بلباو في الدقيقة الأولى، قبل أن يعدل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا النتيجة في الدقيقة ال26، ويحرز اللاعب الشاب لامين يامال الهدف الثاني للفريق الكتالوني (32).
وكان برشلونة قد عبر دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب اونيونيستا سالامنكا، بعد أن فاز عليه بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي.

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